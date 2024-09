Um Daten in Info360 Plant zu importieren, identifizieren Sie die Datenquellen für Ihre Aufbereitungsanlagen, und installieren Sie Info360 Plant Data Connector. Konfigurieren Sie als Nächstes Ihre Datenbankverbindung in Info360 Plant. Identifizieren Sie die Sensoren in den zu überwachenden und zu analysierenden Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, und laden Sie sie hoch. Verwenden Sie für den Massenvorgang eine CSV-Vorlage. Laden Sie schließlich das Versorgungsnetz für den vollständigen Spatial-Kontext hoch, entweder über GeoJSON-Dateien oder durch die Integration in ArcGIS Online. Nach Abschluss des Vorgangs wird Info360 Plant mit Sensordaten befüllt.

