Fusion Machine Connect ist eine Software, die häufig in der Auftragsfertigung, in Maschinenabteilungen, bei Produktionsherstellern und in anderen Unternehmen verwendet wird, die Offline-CAM-Programmierung und CNC-Maschinen zur Fertigung von Bauteilen verwenden. Sie ist für Programmierer im Büro und Arbeiter im Produktionsbereich von kleinen, mittleren oder großen Unternehmen geeignet. Fusion Machine Connect wird normalerweise von CAM-Programmierern, Maschinenbedienern, CNC-Maschinenbedienern, Produktionsmanagern und anderen Personen verwendet, die für die Programmierung, Nutzung oder Überwachung von CNC-Maschinen zuständig sind.