Verstehen Sie, wie sich Änderungen in verschiedenen Gewerken auf die geplante Arbeit auswirken, indem Sie eine beliebige Kombination von Modellen in 2D oder 3D anzeigen und vergleichen, auch in früheren Versionen.Richten Sie Beobachtungsgruppen ein, um Änderungen nachzuverfolgen, deren Umfang zu bestimmen und automatische Benachrichtigungen zu erhalten. Legen Sie Genehmigungsabläufe für Änderungsprüfungen fest.