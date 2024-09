Erstmals definiert wurden die drei Säulen des ESG-Ansatzes in einem 2004 im Rahmen der „Global Compact“-Initiative der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Außenministerium und 20 weltweit führenden Finanzinstitutionen und Versicherungsgesellschaften veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World“. Die Anspielung auf die geläufige Redensart „Wer wagt, gewinnt“ (englisch: „Who dares wins“) soll einen Paradigmenwechsel – weg vom rein profitorientierten Wirtschaften und hin zu ressourcen- und klimaschonenden und sozial verträglichen Geschäftspraktiken – einläuten: Wer Rücksicht nimmt, gewinnt. Primär ging es dabei um die Schaffung eines Instrumentariums, das Anlegern ermöglicht, bei Investitionsentscheidungen neben Rentabilitäts- auch Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen.

Umwelt

Das erste der drei ESG-Kriterien bezieht sich auf Maßnahmen, die ein Unternehmen zur Reduzierung der durch wirtschaftliche Aktivitäten verursachten Umweltbelastung trifft. Historisch gesehen basiert die globale Ökonomie auf einer Energiewirtschaft, die zur Betreiben von Produktionsanlagen auf fossile Energieträger angewiesen ist. Die Energiewirtschaft hat ein gewaltiges Wirtschaftswachstum ermöglicht, das leider zu Lasten der natürlichen Umwelt geht. Diese Belastung wird unter anderem in der Klimakrise deutlich. Durch Maßnahmen wie die Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschaffung nachhaltiger Werkstoffe, die Reduzierung von Abfällen und Verschwendung sowie die Zusammenarbeit mit nachhaltigen können Unternehmen zur Verminderung der Kohlenstoffemissionen und negativen Umweltfolgen des Wirtschaftswachstums beitragen.

Soziales

Branchenübergreifend hat die Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen zur Entstehung massiver Ungleichgewichte und Ungleichheiten in Bezug auf die Verteilung von Einkommen und Chancen sowohl innerhalb der Unternehmen selbst als auch in der Gesellschaft geführt. Das ESG-Kriterium „Soziales“ fokussiert sich auf die Bewertung von Maßnahmen zur Beseitigung dieser Missverhältnisse, insbesondere auf die Schaffung von Partizipationschancen für Arbeitnehmende, lokale Bevölkerungsgruppen im Umfeld des Unternehmens und alle diejenigen, die direkt oder indirekt in seine Lieferketten eingebunden sind. Dazu zählen Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt, gerechten Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzmaßnahmen für alle Betroffenen ebenso wie Bemühungen um Abschaffung von Gehaltsunterschieden, Fort- und Weiterbildungsprogramme sowie Maßnahmen in den Bereichen Verbraucherschutz und Datenschutz.

Unternehmensführung

Beim ESG-Kriterium Unternehmensführung geht es um die Beurteilung des Unternehmensverhaltens nach ethischen Gesichtspunkten. Fehler in der Unternehmensführung können zu Misswirtschaft, im Extremfall sogar zu betrügerischem Handeln führen. Das zeigte sich 2015 am sogenannten Dieselgate – dem Abgasskandal bei der Volkswagen AG, der den Ruf des Traditionsunternehmens dauerhaft beschädigte und entsprechend auch das Risiko für Anleger erhöhte. Gemessen wird die verantwortungsbewusste Unternehmensführung u. a. an Faktoren wie finanzieller Transparenz, Gehaltsspektrum für Mitarbeitende und Führungskräfte, Führungshierarchie und Vielfalt sowie Risikomanagement.