Klarheit ins Dickicht der einschlägigen Mythen und Meinungsmache bringt die Abhandlung eines Forschungsteams an der Yale University unter dem Titel „Modeling Uncertainty in Integrated Assessment of Climate Change“. Unter Berufung auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse und mathematische Gesetze lautet das Fazit der Forscher: „Sämtliche Klimamodelle sind durch ein hohes Maß an Ungewissheit gekennzeichnet. Um fundierte und rechtzeitige Entscheidungen im Kampf gegen den Klimawandel treffen zu können, ist es unbedingt erforderlich, dass wir diese Ungewissheit verstehen.“

Angaben über die Höhe des anthropogenen Temperaturanstiegs seit Beginn des Industriezeitalters (ab 1900) schwanken; nach aktuellem Forschungsstand ist jedoch von einer Erwärmung um insgesamt knapp drei Grad Celsius auszugehen. Das mag sich noch relativ glimpflich anhören, ist aber schlimm genug.

Eine globale Erwärmung in dieser Höhe wird drastische Folgen haben, die das Leben unzähliger Menschen dauerhaft zum Schlechten verändern: ansteigende Meeresspiegel, verheerende Wetterveränderungen (Wirbelstürme, Wald- und Flächenbrände, Hitzewellen), Umwandlung wasserarmer in wasserreiche Regionen und umgekehrt, Flüchtlingskrisen in vielen der ärmsten Länder der Welt … Sie wird jedoch weder die Zerstörung des Planeten noch die Vernichtung der Menschheit bewirken. Genauso wenig werden die beschriebenen Veränderungen über Nacht und ohne Vorwarnung eintreten. Panischer Alarmismus ist zu ihrer Bekämpfung genauso wirkungslos wie die Taktik der Verharmloser und Beschwichtiger.