Unternehmen stehen vor der Herausforderung, kompetente, autonome Belegschaften auszubilden, die für den Erfolg in der digitalen Arbeitswelt sind. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen sie neben Technologie auch in ihre Mitarbeitenden investieren. Die digitale Transformation stellt in diesem Sinne eine Chance zur Entwicklung einer mitarbeiterorientierten Strategie dar: Werden manuelle Prozesse automatisiert, können Mitarbeitende sich neuen, innovativeren Aufgaben mit größerem Mehrwert widmen. Führungskräfte, die die unternehmensweite Zusammenarbeit fördern möchten, können die Vorteile der Cloud nutzen, um Daten zu vereinheitlichen und es Mitarbeitenden zu ermöglichen, sich immer und überall über jedes beliebige Gerät miteinander zu vernetzen. Musste die Belegschaft von AEC- und Fertigungsunternehmen in der Vergangenheit vor Ort sein, um Betriebsabläufe zu beaufsichtigen, werden bis 2023 dank VR- und AR-Technologie rund 30 % der Mitarbeitenden in diesen Branchen im Homeoffice arbeiten.

Der Aufbau einer mitarbeiterorientierten Strategie erfordert einen institutionellen Wandel, bei dem die Entwicklung neuer Kompetenzen und Arbeitsweisen im Fokus steht, die es erlauben, einen optimalen Nutzen aus digitalen Investitionen zu ziehen, sofern entsprechende Anreize für die Belegschaft geschaffen werden. Führungskräfte können beispielsweise auf Gamifizierung setzen, um Schulungsangebote spannender zu gestalten, ihren Mitarbeitenden neue Rollenbezeichnungen zuweisen oder Anerkennungsprogramme ins Leben rufen, um Mitarbeitende dazu zu motivieren, sich selbst und das Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Insbesondere vor dem Hintergrund der Kündigungswelle, die aktuell über unsere Wirtschaft schwappt (Stichwort: „The Great Resignation“), müssen Unternehmen Technologie einsetzen, um kompetente Mitarbeitende zu rekrutieren und langfristig zu binden, und entsprechende Schulungsangebote zur kontinuierlichen Weiterbildung bereitstellen.

Bei Autodesk geht technologisches Wachstum Hand in Hand mit einem Engagement für unser Team. Als wir beschlossen haben, den Schritt in die Cloud zu wagen, war es uns wichtig, zu bestimmen, welche Fähigkeiten unsere Mitarbeitenden bereits besaßen und welche sie infolge dieser Umstellung benötigen würden. Unser Ansatz geht dabei maßgeblich von der Führungsebene aus: Unser Geschäftsführer erarbeitet eine Vision und holt anschließend das gesamte Team ins Boot, indem er Erfolge als gemeinsame Errungenschaften zelebriert. Investitionen in mitarbeiterorientierte Strategien sind Teil unserer Unternehmens-DNA.