Können Sie sich eine ideale Zusammenarbeit zwischen Architekten, Bauingenieuren, Fertigungswerkstätten, Bauunternehmen und Gebäudeeigentümern vorstellen?

Denkbar wäre sie in einer Welt, in der alle Softwareprogramme – unabhängig vom jeweiligen Hersteller bzw. Anbieter – reibungslos miteinander kommunizieren. In einer Welt, in der niemand doppelte oder überflüssige Arbeit zu machen braucht, weil Informationen bei den Übergängen zwischen den einzelnen Projektphasen und Gewerken nahtlos übergeben werden. Einer Welt, in der alle Mitwirkenden in einer gemeinsamen Datenumgebung zusammenarbeiten und jederzeit auf alle benötigten Daten zugreifen können.