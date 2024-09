Allmählich erkennen auch immer mehr Führungskräfte, dass es an der Zeit ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie blicken über den Tellerrand ihrer unternehmerischen Zuständigkeiten und nutzen neuartige Technologien und nachhaltige Finanzierungsmodelle für den nötigen Kurswechsel. Dies führt zu teilweise drastischen Entscheidungen, die sich nicht nur positiv auf ihre Umsätze auswirken, sondern vor allem den Weg in eine bessere Zukunft ebnen.

Teilweise sind dafür klare Veränderungen im Konsumverhalten im privaten Sektor verantwortlich. Die damit einhergehenden Erwartungen hinsichtlich Klimaschutz und Nachhaltigkeit kann keine Führungskraft außer Acht lassen: Mit ihrer Kaufkraft fordern Konsumierende den Wandel von Unternehmen hin zur Nachhaltigkeit förmlich ein. Bei der Jobwahl ist es Angestellten zunehmend wichtig, dass sich Unternehmen mit den Themen Diversität und Umweltverträglichkeit auseinandersetzen, und auch Investoren setzen zunehmend auf Partner, die ein Verständnis von nachhaltiger Entwicklung haben. All dies führt zu einem größeren Bedürfnis der Konsumierenden nach einem Verantwortungsbewusstsein in der Produktion, für das sich die Unternehmen wappnen müssen.

Beim Umdenken hin zu einem nachhaltigen Klimaplan sind gerade Unternehmen in den Bereichen Architektur und Fertigung sowie Ingenieur- und Bauwesen aus folgenden Gründen ein lohnender Ausgangspunkt:

Das Bauwesen generiert 13 % des globalen BIP, verbraucht dabei jedoch mehr als die Hälfte (PDF, S. 7) aller weltweit abgebauten Rohstoffe.

Der vom Menschen geschaffene Lebensraum und dessen Infrastruktur schlägt mit etwa 40 % der globalen Treibhausgasemissionen zu Buche.

In Deutschland trägt der industrielle Energieverbrauch zu 19 % der Treibhausgasemissionen bei; allein die EU ist für die Emission von rund 800 Millionen Tonnen CO2

Die Coronapandemie der vergangenen Jahre hat in vielerlei Hinsicht dafür gesorgt, dass sich Unternehmen neu aufstellen mussten – von der beschleunigten Digitalisierung bis hin zur Möglichkeit, sich völlig neu auszurichten. Was nehmen wir aus dieser Zeit mit? Diese Entwicklungen sind nicht nur unumkehrbar, sondern bieten Unternehmen in den AEC-Branchen (architecture, engineering, construction) und der Fertigung das ideale Fundament, die Digitalisierung und innovative Technologien als Chancen zu begreifen, um nachhaltigere Ergebnisse für eine gerechtere Welt zu erzielen: Um sich wirklich hervorzutun, reicht es für Unternehmen nicht mehr aus, nur weniger falsch zu machen, sondern es muss darum gehen, für mehr Gutes auf der Welt zu sorgen. Dies erfordert eine gemeinsame Kraftanstrengung, die von Menschen ersonnen und durch Technologie perfektioniert wird – und diese Erkenntnis kommt allmählich auch in den ausführenden Industrien an.