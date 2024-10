Millionen von Punkten definieren alle Oberflächen eines Gebäudes oder Baugeländes und erfordern ein gewisses Maß an manueller oder automatischer Interpretation, um ein verwertbares Modell zu erstellen. Bei einigen Modellierungswerkzeugen kann der Anwender über die Punktwolke fahren, um einzelne Elemente zu definieren, was für individuelle Details, eigenwillige Gebäudemerkmale oder den Erhalt historischer Bauwerke nützlich sein kann. Andere Werkzeuge analysieren die Punktwolke automatisch, um die Geometrie des Gebäudes oder des Baugeländes zu organisieren. Die Autodesk-Software ReCap Pro zur Realitätserfassung interpretiert Punktwolken und macht sie in Autodesk Revit nutzbar.

Wenn eine Punktwolke in einer Entwurfssoftware wie Revit hochgeladen wurde, können Fehler bei der Datenbereinigung herausgefiltert werden, beispielsweise eine Spiegelung an einem Fenster, das als reales Objekt interpretiert wird, oder ein Bauunternehmer, der kurz durchs Bild gelaufen ist. Das Endergebnis des 3D-Arbeitsablaufs zum Scannen für BIM ist eine Punktwolke mit Metadaten, auf die Planungs- und Bauteams zugreifen können, um das Projekt zu planen und zu überarbeiten.



Das Einscannen in BIM kann die Geschwindigkeit, die Genauigkeit und den Arbeitsablauf in allen Entwurfs- und Bauprozessen verbessern. Potenzielle Kunden können mit Arbeitsabläufen zum Einscannen in BIM das zu bebauende Gelände oder das zu renovierende Gebäude bewerten. Teams können mit Arbeitsabläufen zum Einscannen in BIM einen idealen Standort aus einer größeren Parzelle auswählen und festlegen, wie bestimmte Faktoren, z. B. Bebauungsvorschriften (Zugang zu Parkplätzen oder Verkehrsmitteln, Höhenbeschränkungen usw.) zu handhaben sind, bevor sie einen Planer beauftragen. Architekten und Designer können mit den Modellen Entwürfe erstellen, die auf hochwertigen Daten von jahrzehntealten Gebäuden basieren. Und die Bauunternehmer können anhand der Modelle den Baufortschritt überwachen und so den Entwurf genau einhalten.



Da das Sammeln und Interpretieren dieser Scans nur wenige Stunden dauert, kann der Vorgang während der Bauphase evtl. auch wiederholt werden. Dank des einfachen Scanvorgangs können die Wartungsteams auch Inspektionen durchführen und notwendige Reparaturen erkennen, insbesondere an gefährlichen oder schwer zugänglichen Stellen.