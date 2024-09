Effiziente Raketenentwicklung mit Fusion 360

Dabei sind für HyImpulse insbesondere die App-Funktionen in Fusion 360 interessant. Denn mit ihrer Hilfe können Konstrukteure und Mechaniker schnell und unkompliziert zusammenarbeiten: Designs und Zeichnungen sind über die Cloud auf dem Smartphone und Tablet verfügbar und können jederzeit an Kollegen weitergegeben werden – auch, wenn diese sich an einem anderen Ort befinden und keinen Zugang zu einem Computer haben. Mechaniker etwa, die gerade in der Werkstatt am Prototyp arbeiten, bekommen alle aktuellen Updates direkt auf ihr mobiles Gerät und können diese nahtlos umsetzen.

Durch die intuitive Bedienung und den hohen Funktionsumfang von Fusion 360 wird die Arbeitszeit, die in die Konstruktion und den Bau von Raketen fließt, deutlich geringer – und so sinken auch die Herstellungskosten, was in der Folge mehr Käufergruppen Zugang zur Raumfahrt ermöglicht.