Ihre Teilnahme am Expert Elite-Programm setzt voraus, dass Sie den Bedingungen auf dieser Übersichtsseite zustimmen.

Autodesk behält sich das Recht vor, die Auswahl der Autodesk Expert Elite-Mitglieder zu treffen und den Status als Autodesk Expert Elite-Mitglied jederzeit nach eigenem Ermessen aufzuheben. Die Annahme der Ernennung zum Autodesk Expert Elite-Mitglied stellt für Autodesk, Autodesk-Partner und -Mitarbeiter die Erlaubnis dar, die Namen und/oder Bilder der Autodesk Expert Elite-Mitglieder zu Werbe- und Promotionszwecken ohne zusätzliche Vergütung verwenden zu dürfen, sofern das Gesetz dies gestattet. Autodesk Expert Elite-Mitglieder können dazu aufgefordert werden, weitere Vereinbarungen zur Verwendung ihrer Namen und/oder Bilder als Bedingung für den Status als Autodesk Expert Elite-Mitglied zu unterzeichnen.

Durch die Teilnahme am Autodesk Expert Elite-Programm erklärt sich jedes Autodesk Expert Elite-Mitglied damit einverstanden, (i) alle geltenden Autodesk-Bedingungen für die Teilnahme in einer Community zu akzeptieren und einzuhalten; (ii) die Autodesk-Website-Nutzungsbedingungen; zu akzeptieren und einzuhalten; (iii) die Autodesk-Markenrichtlinien; einzuhalten; und (iv) Autodesk und dessen Mutter-, Partner- und Tochtergesellschaften, Führungskräfte, Angestellte, Mitarbeiter, Sponsoren und Agenten einschließlich Werbe- und Promotionsagenturen, deren Bevollmächtigte und alle anderen Organisationen, die mit dem Expert Elite-Programm in Verbindung stehen, von der Haftung freizustellen, zu entschädigen, verteidigen und schadlos zu halten von und gegen jedwede Ansprüche, Verletzungen, Schäden, Aufwendungen oder Verluste von Person und Eigentum und/oder Haftungsansprüche jeglicher Art, die auf jedwede Art und Weise aus der Teilnahme am Autodesk Expert Elite-Programm entstehen, einschließlich (a) aller Zustände, die durch Ereignisse verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von Autodesk liegen und die dazu führen, dass das Autodesk Expert Elite-Programm unterbrochen oder korrumpiert wird; und (b) aller (entschädigenden, direkten, beiläufigen, daraus folgenden oder anderen) Verletzungen, Verluste oder Schäden jeglicher Art, die aus der Verbindung oder infolge der Ernennung als Autodesk Expert Elite-Mitglied oder aus der Teilnahme am Autodesk Expert Elite-Programm entstehen.

Solange Sie Mitglied des Expert Elite-Programms sind, haben Sie zusätzlich zu den Rechten und Einschränkungen des Lizenz- und Servicevertrags der Software, auf die Sie über das Expert Elite-Programm Zugriff haben, das Recht, diese Software für nicht kommerzielle Zwecke zu verwenden, um sich mit den Funktionen und Merkmalen der Software vertraut zu machen und Ihre Kenntnisse dieser Software zu vertiefen, um Ihre Teilnahme in den Online-Kundensupport-Communitys von Autodesk zu optimieren. Sollten Sie den Status als Expert Elite-Mitglied verlieren, haben Sie keinen Anspruch mehr auf die Vorteile der Expert Elite-Mitgliedschaft. Außerdem müssen Sie jegliche im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft beim Programm erhaltene Software deinstallieren und deren Verwendung einstellen, und jegliche Ihnen im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft zuerkannten Abonnements werden automatisch storniert.

Alle Verfahren, Klagen oder Streitfälle, die aus dem oder in Verbindung mit dem Autodesk Expert Elite-Programm entstehen, müssen bei einem bundesstaatlichen Gericht im nördlichen Bezirk von Kalifornien oder bei den staatlichen Gerichten in Marin County, Kalifornien, eingebracht werden.