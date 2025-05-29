„Die Technologie von AUTODESK“, fährt Cappilli fort, „hat in jeder Phase des Infrastrukturlebenszyklus – vom Entwurf bis zum Management – einen entscheidenden Beitrag geleistet, wobei in erster Linie die kontinuierliche Interaktion mit Projektbeteiligten über Werkzeuge wie AUTODESK Docs hervorzuheben ist.“ Diese Lösung fungiert beispielsweise als cloudbasierte gemeinsame Datenumgebung auf der AUTODESK Construction Cloud-Plattform und führt sämtliche Projektdokumentation an einem Ort zusammen.„AUTODESK Docs gestaltet unseren Arbeitsalltag deutlich einfacher. Zunächst einmal wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder jederzeit die neuesten Dokumentversionen nutzen und alle Revisionen nachverfolgt werden. Dank des Genehmigungsablaufs können wir anschließend Überprüfungsprozesse automatisieren und standardisieren, wodurch weniger manuelle Fehler auftreten und eine vollständige Rückverfolgbarkeit von Genehmigungen möglich wird.“„Die Zusammenarbeit in Echtzeit stellt einen weiteren wichtigen Aspekt dar: Jeder im Team ist in der Lage, Dokumente anzuzeigen, Kommentare zu hinterlassen oder Anmerkungen direkt in 2D-Zeichnungen oder 3D-Modellen hinzuzufügen, wodurch die Kommunikation unmittelbarer und effektiver erfolgt. Zu guter Letzt definiert das Zugriffsmanagement eindeutig, wer Zugang zu welchen Ressourcen hat, und sorgt somit dafür, dass sensible Informationen geschützt bleiben und nur für autorisierte Personen abrufbar sind.“„Außerdem profitieren wir von erheblichen Zeiteinsparungen“, fügt Cappilli hinzu. „Die Einführung von AUTODESK Docs hat uns bei bestimmten Prozessen wirklich wertvolle Zeit gespart – in manchen Fällen sogar Tage oder Wochen – insbesondere bei Dokumentation und digitalen Modellen.“„Dank Echtzeitbereitstellung und -kontrolle digitaler Modelle erfolgen Prüfungen und Genehmigungen nun nahezu unmittelbar. Zuvor nahmen Feedbackzyklen unter Umständen Tage oder Wochen in Anspruch; jetzt können wir Compliance und Vollständigkeit überprüfen, während Modelle aktualisiert werden. Damit beschleunigen wir nicht nur die Abwicklung, sondern reduzieren zudem auch Fehler und nachfolgende Revisionen.“„Die interne Abstimmung ist ebenfalls deutlich einfacher geworden. Sämtliche Daten werden auf einer einzigen Plattform zentralisiert – ganz ohne endlose E-Mails oder Synchronisierung mehrerer Server. Das Ergebnis? Zahlreiche eingesparte Arbeitsstunden, die sich nun für wertschöpfendere Aktivitäten aufwenden lassen, z. B. Entwürfe und präzise Analysen“, sagt Cappilli.