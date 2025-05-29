Im Rahmen komplexer Projekte ist die Zusammenarbeit mit mehreren Lieferanten niemals einfach, insbesondere wenn jeder mit unterschiedlichen Standards arbeitet. „Der obligatorische Einsatz von BIM hat dazu beigetragen, die Abstimmung zu vereinfachen, die Entwurfsqualität zu steigern und zugleich Probleme auf der Baustelle zu reduzieren“, erläutert Isernia.„Die Situation im Planungsbereich hat sich deutlich verbessert, da wir mit hoch qualifizierten Fachleuten zusammenarbeiten. Die Bauausführung bleibt aufgrund der engen Zeitpläne und der erforderlichen Geschwindigkeit die komplexeste Phase. Eine wesentliche Verbesserung besteht darin, dass der Arbeitsfortschritt jetzt direkt in den Modellen aktualisiert wird: Aktivitäten werden in BIM importiert, was uns hilft, alles effektiver zu verwalten.“„In dieser Hinsicht war die mobile Anwendung von AUTODESK Construction Cloud wahrhaft bahnbrechend. Wir sind in der Lage, direkt über die Baustelle auf Daten zuzugreifen, aktualisierte Zeichnungen und Modelle offline abzurufen, Aufgaben und Informationsanfragen zu verwalten, Checklisten auszufüllen, den Fortschritt zu überwachen und Objekte nachzuverfolgen. Auf diese Weise sind Baustellenteams stets mit dem Büro verbunden und arbeiten mit den neuesten Informationen.“„Bei unerwarteten Herausforderungen, die auf der Baustelle unvermeidlich sind, verlassen wir uns voll und ganz auf AUTODESK Build. Dieses Modul ist speziell auf das Baumanagement ausgelegt und ermöglicht es uns, Aufgaben präzise zu protokollieren und zu erfassen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Vorgang bis zur endgültigen Lösung zu überwachen. Außerdem werden verschiedene Prozesse miteinander verbunden, sodass aus Aufgaben unverzüglich Informationsanfragen werden, falls Klärungsbedarf besteht. Dies führt zu mehr Transparenz und einem höheren Verantwortungsbewusstsein, da alle einen klaren Überblick über den Projektstatus haben und eingreifen können, bevor Probleme kritisch werden“, erklärt Isernia.