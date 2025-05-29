Als Unternehmen für Ingenieurwesen, Einkauf und Bau arbeitet Pond an Großprojekten weltweit. Im Jahr 2018 nutzte Pond PlanGrid aufgrund seiner intuitiven Funktionen und seines umfassenden Preispakets im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt.

„Die kontobasierte Preisstruktur war ein Teil unserer Entscheidungsfindung.“ Bei Unternehmen wie Procore zahlen Sie abhängig von der Größe des Projekts und den Anpassungen der Lösung“, sagt Emily Rech, Director of Project Controls bei Pond & Company. „Mit PlanGrid hatten wir die Flexibilität, das Tool in unseren Projekten einzusetzen und Standards zu entwickeln, um eine einheitliche Nutzung durch unsere Teams sicherzustellen.“

Und es war eine natürliche Weiterentwicklung von PlanGrid zu Autodesk Build. Pond war Teil des Beta-Programms für Autodesk Build und hat die Entwicklung des Tools mitgestaltet sowie Feedback zu den zentralen Funktionen und zur Funktionalität gegeben.

"Im Zuge der Entwicklung von Build durch Autodesk konnten wir die Funktionalität der Lösung testen", sagt Rech. „Wir wussten, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten, mit Autodesk zusammenzuarbeiten, als unser Team an Diskussionen über die Product Roadmap beteiligt war und unser Feedback zur Verbesserung der Lösung beigetragen hat.“

Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit führte Pond Autodesk Build rasch in mehreren Industrieprojekten ein. Mit umfangreichen Funktionen wie Dokumentenmanagement, Zeitplan und Besprechungen bietet Autodesk Build Pond ein einheitliches Ökosystem vom Projektkonzept bis zum Abschluss. Seit Dezember 2020 verwendet das Team Autodesk Build für alle Projekte.