Nach der Umstellung auf Autodesk Build konnte Pond die Dokumentenkontrolle um 70 % optimieren. In Autodesk Build kann Pond Voreinstellungen und Berechtigungen festlegen, um zu bestimmen, wer auf Informationsanfragen (IA) und Eingaben-Workflows zugreifen kann. So wird sichergestellt, dass die richtigen Informationen an die jeweilige Person gesendet werden.
Die Verwendung einer gemeinsamen Datenumgebung verringert auch das Risiko, dass Dinge verloren gehen oder nicht zeitnah beantwortet werden.
„Wir hatten zuvor eine Zeitreduktion von 50 % bei der Nutzung von PlanGrid festgestellt, aber nach dem Wechsel zu Autodesk Build werden unsere Informationsanfragen (IA) 30 % schneller beantwortet als selbst mit PlanGrid", sagt Rech.
Besprechungsprotokolle, Fortschrittsverfolgung, Zeitpläne und andere wichtige Informationen werden an einem Ort gespeichert. Dieser verbesserte Informationsaustausch zwischen globalen Teams hat die Transparenz, Verantwortung und Zusammenarbeit gesteigert.
Kürzlich nutzten die Teams von Pond die Fortschrittsverfolgung, um in einem mechanikgetriebenen Projekt Luftkanäle und Rohrleitungen zu dokumentieren. Der Projekteigentümer konnte die täglichen Berichte, Updates und Fotos des Projekts in Autodesk Build problemlos überprüfen, was zu einem tieferen Vertrauensniveau führte.
„Wenn die Arbeiter auf der Baustelle die täglichen Aktivitäten dokumentieren, indem sie ein Foto aufnehmen, können wir es dem Baustellenfortschritt zuordnen – das war eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Bauherren den Projektstatus zu vermitteln“, sagt Rech.
Autodesk Build unterstützt Pond auch dabei, seine langfristige Vision zu verwirklichen: den Entwurf mit der Bauausführung zu verbinden und einen nahtlosen Datentransfer zwischen seinen Entwurfs-, Ingenieur- und Bauteams sicherzustellen.