Pond & Co. bearb. RFIs und Submittals 30 % schneller mit Autodesk Build

Pond entschied sich für die Migration zu Autodesk Build, um die robusten Funktionen der Lösung zu nutzen.

Luftaufnahme einer Industrieanlage mit umfangreichen Metallrohrleitungen, Luftkanälen und Geräten auf einem großen Betongelände.

Anmerkung: Wir haben unsere Produktnamen seit der Veröffentlichung dieses Artikels aktualisiert. Autodesk Construction Cloud heißt jetzt Autodesk Forma und Autodesk Build heißt jetzt Forma Build.

Pond & Company (Pond) hat sich einen Ruf als führendes internationales Unternehmen erworben, das Industrie-, staatliche und Infrastrukturprojekte entwirft, ingenieurtechnisch plant und umsetzt. Als langjähriger Anwender von PlanGrid in der Autodesk Construction Cloud™ entschied sich Pond, auf Autodesk Build umzusteigen, um die robusten Funktionen der Lösung optimal zu nutzen. Nach der Einführung von Autodesk Build konnte Pond dank verbesserter Berechtigungseinstellungen für Informationsanfragen (IA) und Eingaben-Workflows eine Zeitersparnis von 25 bis 30 % in allen Projekten verzeichnen.

Umstieg von PlanGrid auf Autodesk Build zur Verbesserung zentraler Projektmanagement-Workflows

Als Unternehmen für Ingenieurwesen, Einkauf und Bau arbeitet Pond an Großprojekten weltweit. Im Jahr 2018 nutzte Pond PlanGrid aufgrund seiner intuitiven Funktionen und seines umfassenden Preispakets im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt.

„Die kontobasierte Preisstruktur war ein Teil unserer Entscheidungsfindung.“ Bei Unternehmen wie Procore zahlen Sie abhängig von der Größe des Projekts und den Anpassungen der Lösung“, sagt Emily Rech, Director of Project Controls bei Pond & Company. „Mit PlanGrid hatten wir die Flexibilität, das Tool in unseren Projekten einzusetzen und Standards zu entwickeln, um eine einheitliche Nutzung durch unsere Teams sicherzustellen.“

Und es war eine natürliche Weiterentwicklung von PlanGrid zu Autodesk Build. Pond war Teil des Beta-Programms für Autodesk Build und hat die Entwicklung des Tools mitgestaltet sowie Feedback zu den zentralen Funktionen und zur Funktionalität gegeben.

"Im Zuge der Entwicklung von Build durch Autodesk konnten wir die Funktionalität der Lösung testen", sagt Rech. „Wir wussten, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten, mit Autodesk zusammenzuarbeiten, als unser Team an Diskussionen über die Product Roadmap beteiligt war und unser Feedback zur Verbesserung der Lösung beigetragen hat.“

Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit führte Pond Autodesk Build rasch in mehreren Industrieprojekten ein. Mit umfangreichen Funktionen wie Dokumentenmanagement, Zeitplan und Besprechungen bietet Autodesk Build Pond ein einheitliches Ökosystem vom Projektkonzept bis zum Abschluss. Seit Dezember 2020 verwendet das Team Autodesk Build für alle Projekte.

Rollout, Akzeptanz und Standardisierung für Erfolg

Um die Nutzung von Autodesk Build in seinen Teams zu vereinheitlichen, erstellte Pond zunächst Vorlagen, die die Konsistenz der Kernprozesse sicherstellten und vorgaben, wie Projektinformationen dokumentiert werden.

"Eine Lektion, die wir sofort gelernt haben, war, wie wichtig es ist, Vorlagen für Berechtigungen und Workflows innerhalb der Vorlagenfunktion zu erstellen", sagt Rech. „Man kann jemandem nicht einfach ein Software-Tool in die Hand geben und ihn damit arbeiten lassen. Unabhängig davon, ob es sich um eine Informationsanfrage oder um eine Eingabe handelt, müssen diese Standards vorhanden sein und korrekt kommuniziert werden.“ Unabhängig davon, ob Sie eine Informationsanfrage oder eine Eingabe haben, müssen diese Standards vorhanden sein und korrekt kommuniziert werden."

Subunternehmer schätzten vor allem die einfache Möglichkeit, eine Informationsanfrage schnell hochzuladen.

"Während unsere Teams Autodesk Build implementieren, wird deutlich, wie diese Werkzeuge ihren Arbeitsalltag erleichtern", sagt Rech. "Da wir mit Unternehmen weltweit zusammenarbeiten, sehen unsere Kunden dies auch als eine neue Ebene der Transparenz für ihre Projekte, was für uns ein großer Gewinn war." Und da die Daten projektübergreifend konsistent erfasst werden, können die Teams von Pond genauere Einblicke von Projekt zu Projekt gewinnen, was einen reibungsloseren Start und bessere Ergebnisse bei zukünftigen Projekten gewährleistet.

„Während unsere Teams Autodesk Build implementieren, wird deutlich, wie sehr diese Werkzeuge ihren Arbeitsalltag erleichtern.“

– Emily Rech, Director of Project Controls, Pond & Company

Optimierte Arbeitsabläufe führen zu erheblichen Zeiteinsparungen

Nach der Umstellung auf Autodesk Build konnte Pond die Dokumentenkontrolle um 70 % optimieren. In Autodesk Build kann Pond Voreinstellungen und Berechtigungen festlegen, um zu bestimmen, wer auf Informationsanfragen (IA) und Eingaben-Workflows zugreifen kann. So wird sichergestellt, dass die richtigen Informationen an die jeweilige Person gesendet werden.

Die Verwendung einer gemeinsamen Datenumgebung verringert auch das Risiko, dass Dinge verloren gehen oder nicht zeitnah beantwortet werden.

„Wir hatten zuvor eine Zeitreduktion von 50 % bei der Nutzung von PlanGrid festgestellt, aber nach dem Wechsel zu Autodesk Build werden unsere Informationsanfragen (IA) 30 % schneller beantwortet als selbst mit PlanGrid", sagt Rech.

Besprechungsprotokolle, Fortschrittsverfolgung, Zeitpläne und andere wichtige Informationen werden an einem Ort gespeichert. Dieser verbesserte Informationsaustausch zwischen globalen Teams hat die Transparenz, Verantwortung und Zusammenarbeit gesteigert.

Kürzlich nutzten die Teams von Pond die Fortschrittsverfolgung, um in einem mechanikgetriebenen Projekt Luftkanäle und Rohrleitungen zu dokumentieren. Der Projekteigentümer konnte die täglichen Berichte, Updates und Fotos des Projekts in Autodesk Build problemlos überprüfen, was zu einem tieferen Vertrauensniveau führte.

„Wenn die Arbeiter auf der Baustelle die täglichen Aktivitäten dokumentieren, indem sie ein Foto aufnehmen, können wir es dem Baustellenfortschritt zuordnen – das war eine ausgezeichnete Möglichkeit, den Bauherren den Projektstatus zu vermitteln“, sagt Rech.

Autodesk Build unterstützt Pond auch dabei, seine langfristige Vision zu verwirklichen: den Entwurf mit der Bauausführung zu verbinden und einen nahtlosen Datentransfer zwischen seinen Entwurfs-, Ingenieur- und Bauteams sicherzustellen.

„Ich habe mit vielen verschiedenen Plattformen gearbeitet, aber wir brauchten ein Tool, das unsere Effizienz steigert. Autodesk Build hat sich für Projektsteuerung und Datenmanagement bewährt und hilft uns, Termine und Budgets einzuhalten.“

–Emily Rech, Leiterin der Projektsteuerung