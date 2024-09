Native Instruments ist führender Hersteller erfolgreicher Hard- und Software-Produkte für die Musikproduktion – und etwa Anbieter der Produktreihen Traktor, Komplete und Maschine. Die stetig steigende Komplexität und Vielfalt an Produkten sorgt für einen gleichermaßen wachsenden Bedarf an Produktdaten wie Stücklisten und Produktionsunterlagen. Gleichzeitig sind von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum After-Sales viele unterschiedliche Unternehmen in Prozesse einzubeziehen. Native Instruments hatte deshalb das Ziel, die notwendigen Produkt- und Prozessdaten zentral und in Echtzeit weltweit zur Verfügung zu stellen, um damit schnell und effizient auf Markteinflüsse und den steigenden Kostendruck reagieren zu können.

Mit Fusion 360 Manage von Autodesk fand das Unternehmen die passende Lösung für die einfache und agile Bereitstellung der Produktdaten und Steuerung der Produktionsprozesse. Mit uns sprach Jan Dreßler, Senior Hardware Manager, über die ursprüngliche Zielsetzung, die bisherigen Erfolge, von den Plänen für die Zukunft und über Erfahrungen für alle, die ebenfalls eine unternehmensübergreifende Lösung für das Management von Produktdaten und -prozessen einführen möchten.