Jellyfish Pictures schreitet auf seinem digitalen Weg weiter voran – und auf dem Weg zu mehr Vernetzung. Dank seiner digitalen Reife ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um auf seinem Gebiet führend zu sein. Wie in so vielen Branchen ist Zusammenarbeit durch Technologie einfacher geworden, aber es gibt auch immer noch Herausforderungen. „Der Knackpunkt ist, alle aus ihrer isolierten Arbeitsweise herauszuholen“, meint Smith. „Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie Inhaber von geistigem Eigentum sind, ich bin Designer bei Jellyfish Pictures und möchte ein 3D-Modell erstellen. Im Idealfall sollten wir an demselben Asset zusammenarbeiten und denselben gemeinsamen Speicher nutzen.“

Für Smith ist die Standardisierung ein entscheidender Schritt, um diese Hürden zu überwinden. Die Branche bewegt sich in Richtung Universal Scene Description (USD), ein Open-Source-Format für 3D-Szenenbeschreibungen und Dateien zur Erstellung von Inhalten und zum Austausch von Inhalten in verschiedenen Tools. „Ich glaube, dass die Hauptprioritäten für die Medien- und Unterhaltungsindustrie in Zukunft in der Standardisierung von Tools, Dateiformaten und Benennungskonventionen liegen werden – und dass proprietäre Datenformate nicht mehr zeitgemäß sein werden“, meint Smith.

„Ich wünsche mir, dass wir künftig auch zur Branche beitragen und gemeinsam mit Unternehmen wie Autodesk und anderen Anbietern an der Entwicklung der Tools arbeiten können, die wir verwenden. All diese Branchen haben die gleichen Probleme, und viele dieser Probleme lassen sich mit den gleichen Bausteinen lösen. Es kommt nur darauf an, wie wir sie zusammenfügen.“