Beim Thema Umwelttechnologie denken viele zuerst an Solarmodule oder Elektrofahrzeuge. Diese sind wichtig, aber am allerwichtigsten ist es wohl, dass wir saubere Luft zum Atmen haben. GARANT-Filter ist ein kleines Unternehmen mit Sitz in Lahr im Schwarzwald, das energieeffiziente Systeme zur Be- und Entlüftung, Abgasreinigung und Entstaubung in den Branchen Asphalt, Gießerei, Aluminium und weitere Nichteisenmetalle entwickelt und herstellt. Es gehört zur ENTECCOgroup, einer Gruppe mittelständischer Unternehmen, die sich auf Anlagen zur Luftreinhaltung für unterschiedliche Branchen konzentrieren.

„Wir sagen gern, dass die Luft, die aus unseren Systemen kommt, besser ist als die draußen“, sagt Frederik Mussler, Process Engineer und Assistent der Geschäftsleitung.