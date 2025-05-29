Ein Sprichwort besagt: „Sehen ist Glauben“. Dies lässt sich für Dura Vermeer nicht zutreffender formulieren. Für die Mitarbeiter von Dura Vermeer ist es nichts Neues, ein VR-Headset aufzusetzen und einen Raum zu erkunden, bevor der Bau überhaupt beginnt. Es ist täglicher Bestandteil ihres Arbeitsablaufs.

Laut Dura Vermeer sind die technischen Hürden viel geringer als erwartet. Dura Vermeer stellte auch fest, dass Menschen den wahren Wert und die Bedeutung von virtueller Realität erkennen, wenn sie VR verwenden.

Aber welche Vorteile bietet VR eigentlich für Dura Vermeer? Mit Autodesk Workshop XR kann das Unternehmen die Sicherheit noch weiter ausbauen. Es können gründlichere Entwurfsprüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Installationen korrekt positioniert sind, und um Änderungen und Konflikte auf der Baustelle zu reduzieren. Für Dura Vermeer bringt die virtuelle Zusammenarbeit ein neues Maß an Transparenz, Verständnis und Benutzerfreundlichkeit mit sich, das zuvor nicht vorstellbar war.