Bevor Dura Vermeer Workshop XR einführte, war die Verwendung von VR zeitaufwändig und schwierig, da dafür ein intensiver Prozess mit einer Game-Engine und Rendering-Software erforderlich war. VR-Modelle waren daher häufig nicht synchronisiert, wodurch sich die Bereitstellung und das Vertrauen in die Datenquelle verringerten. Die Vorabinvestitionen sind nun auch geringer, da sich das Unternehmen nicht mehr auf Anwendungen von Drittanbietern verlassen muss und Meta Quest-Headsets erschwinglich sind.
„Früher war es sehr arbeitsintensiv, und es waren viele Zwischenschritte erforderlich“, sagt Rick Boers, BIM-Manager bei Dura Vermeer. „Mit Workshop XR brauchen wir alle diese Schritte nicht mehr. Wir können einfach jedes Modell in unserer Autodesk Construction Cloud-Umgebung öffnen, und die Arbeit damit ist ganz einfach.“
„Durch den Einsatz von Workshop XR wird sichergestellt, dass die VR-Modelle mit unserem zweiwöchigen Bereitstellungszyklus von Aspektmodellen für den BIM-Koordinator Schritt halten“, fügt er hinzu. „Wir können jedes Modell, einschließlich des Koordinationsmodell-Updates, auf Knopfdruck in VR öffnen. Das Risiko, dass ein altes Modell in VR integriert wird, ist vollständig gelöst.“