Intelligentere und sicherere Entwürfe mit VR

Workshop XR – Kundenbericht

Sehen Sie sich an, wie Dura Vermeer VR und Workshop XR nutzt. (video: 3:06 Minuten)

Ein Sprichwort besagt: „Sehen ist Glauben“. Dies lässt sich für Dura Vermeer nicht zutreffender formulieren. Für die Mitarbeiter von Dura Vermeer ist es nichts Neues, ein VR-Headset aufzusetzen und einen Raum zu erkunden, bevor der Bau überhaupt beginnt. Es ist täglicher Bestandteil ihres Arbeitsablaufs.

Laut Dura Vermeer sind die technischen Hürden viel geringer als erwartet. Dura Vermeer stellte auch fest, dass Menschen den wahren Wert und die Bedeutung von virtueller Realität erkennen, wenn sie VR verwenden.

Aber welche Vorteile bietet VR eigentlich für Dura Vermeer? Mit Autodesk Workshop XR kann das Unternehmen die Sicherheit noch weiter ausbauen. Es können gründlichere Entwurfsprüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Installationen korrekt positioniert sind, und um Änderungen und Konflikte auf der Baustelle zu reduzieren. Für Dura Vermeer bringt die virtuelle Zusammenarbeit ein neues Maß an Transparenz, Verständnis und Benutzerfreundlichkeit mit sich, das zuvor nicht vorstellbar war.

Einnehmen der Perspektive von Bauarbeitern

Dura Vermeer vor Ort beim Bau einer Landstation für TenneT.

Dura Vermeer wurde 1855 gegründet und ist ein führendes Bauunternehmen in den Niederlanden mit fast 3.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen setzt verstärkt auf Innovation. Sicherheit hat oberste Priorität. Die Kombination dieser beiden wichtigen Ziele wird durch die Verwendung von Workshop XR deutlich.

Für die Vorbereitung einer VR-Sicherheitssitzung arbeiten das Bauteam und der Sicherheitskoordinator zusammen, um Bereiche mit einer höheren Risikowahrscheinlichkeit zu identifizieren. Mithilfe des 4D-Modells friert das Team einen bestimmten Moment ein, um potenzielle Gefahren hervorzuheben. Nachdem diese Momente identifiziert wurden, wird das Modell über Autodesk Docs in Workshop XR importiert.

Um die Simulation realistischer zu gestalten, wird das Modell um Details wie Ausrüstung, temporäre Bedingungen, Laufwege, Baulogistik, Sicherheitszonen und Arbeitsbereiche ergänzt. Während einer virtuellen Sicherheitsbegehung können Teilnehmer das Modell betreten, um zu sehen, was einen Bauarbeiter auf der Baustelle erwarten würde, um Risiken aus eigener Sicht einschätzen zu können und um Maßnahmen zur Behebung von Sicherheitsmängeln zu beschließen, bevor diese eintreten.

Entfernen von VR-Hindernissen

VR-Erfahrung bei einem Dura Vermeer-Projekt in Workshop XR

Bevor Dura Vermeer Workshop XR einführte, war die Verwendung von VR zeitaufwändig und schwierig, da dafür ein intensiver Prozess mit einer Game-Engine und Rendering-Software erforderlich war. VR-Modelle waren daher häufig nicht synchronisiert, wodurch sich die Bereitstellung und das Vertrauen in die Datenquelle verringerten. Die Vorabinvestitionen sind nun auch geringer, da sich das Unternehmen nicht mehr auf Anwendungen von Drittanbietern verlassen muss und Meta Quest-Headsets erschwinglich sind.

„Früher war es sehr arbeitsintensiv, und es waren viele Zwischenschritte erforderlich“, sagt Rick Boers, BIM-Manager bei Dura Vermeer. „Mit Workshop XR brauchen wir alle diese Schritte nicht mehr. Wir können einfach jedes Modell in unserer Autodesk Construction Cloud-Umgebung öffnen, und die Arbeit damit ist ganz einfach.“

„Durch den Einsatz von Workshop XR wird sichergestellt, dass die VR-Modelle mit unserem zweiwöchigen Bereitstellungszyklus von Aspektmodellen für den BIM-Koordinator Schritt halten“, fügt er hinzu. „Wir können jedes Modell, einschließlich des Koordinationsmodell-Updates, auf Knopfdruck in VR öffnen. Das Risiko, dass ein altes Modell in VR integriert wird, ist vollständig gelöst.“

„Vorher konnten wir die während einer VR-Sitzung festgestellten Probleme nicht richtig registrieren und verwalten. Mit Workshop XR ist dies jetzt möglich, und wir können alles auf einer Plattform verwalten.“

– Rick Boers, BIM-Manager, Dura Vermeer

Einsatz von Workshop XR bei großem Windparkprojekt

Windpark-Landstation

Die Niederlande vollziehen einen bedeutenden Wandel hin zu nachhaltiger Energie. Im Rahmen dieses gewaltigen Vorhabens wird der Übertragungsnetzbetreiber TenneT Offshore-Windparks an das Stromnetz anschließen. Mit einem neuen, innovativen 2-Gigawatt-Standard werden die unterirdischen Verbindungen von der Offshore-Plattform durch die Nordsee verlaufen und an neue Umspannwerke angeschlossen. Die Spannung wird von 525 Kilovolt auf 380 Kilovolt transformiert und ist damit für das niederländische Hochspannungsnetz geeignet.

Dura Vermeer leitet den Bau von Landstationen für TenneT. Das ehrgeizige Infrastrukturprojekt ist eines der ersten, bei dem Workshop XR eingesetzt wurde und die Ergebnisse klar erkennbar sind.

„Das wahre Potenzial von virtueller Realität besteht darin, dass man sie erleben kann“, sagt Boers. „Bei dem TenneT-Projekt kann ich tatsächlich spüren und sehen, wie groß eine Landstation wirklich ist. Wenn ich beispielsweise neben einem Kran arbeite, kann ich mit VR selbst feststellen, ob es Probleme mit der Sicherheit gibt. Wir können dann für Sicherheit sorgen, bevor wir uns überhaupt auf der Baustelle befinden.“

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um die Sicherheit zu erhöhen“, fügt er hinzu. „Workshop XR lässt sich aufgrund der damit verbundenen Erfahrung sehr leicht in unsere tägliche Arbeit integrieren.“

