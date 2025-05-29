Der Flughafen DFW legt ebenso großen Wert auf die Qualität der Modelle wie auf die Qualität der Projekte. Als der Flughafen DFW Autodesk Build zum ersten Mal für das Projektmanagement einsetzte, erkannte man die Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Teams zu verbessern, indem man ihnen die richtigen Daten zur richtigen Zeit zur Verfügung stellte.

Mit Autodesk Build können Teams – unabhängig von ihren digitalen Fähigkeiten – in Modellen navigieren und nachvollziehen, was auf einem Projekt geschieht, da sie Einblick in Probleme, Informationsanfragen, Eingaben und Checklisten erhalten.

"Die Standardisierung unseres Bauberichtswesens in Autodesk Build hat unsere Prozesse beschleunigt und gründlicher gemacht, sodass wir nicht mehr so viele Probleme oder Missverständnisse haben", sagt Kendra Jackson, QA/QC-Administratorin bei der TQD Group, einem Bauunternehmer für den DFW Airport. "Die Wurzel des Bauwesens ist die Kommunikation." Autodesk Build stellt unseren Bauunternehmern und Fachbauunternehmern Echtzeitinformationen zur Verfügung, damit sie unmittelbar reagieren können. Wenn sie es sehen, können sie es lösen."

Da jeder Projektbeteiligte die Vorgänge in Echtzeit verfolgen und darüber Bericht erstatten kann, erhalten selbst die kleinsten Probleme die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Probleme wie die Sauberkeit der Baustelle können gemeldet und behoben werden, bevor sie zu größeren Problemen werden, die sich auf den Gesamtzustand eines Projekts auswirken können.

Das Feedback sowohl von Bauunternehmern als auch von Fachbauunternehmern, die an den Flughafenprojekten arbeiten, ist positiv.

"Die verbesserte Zusammenarbeit und Transparenz, die Autodesk Build ermöglicht, macht die Arbeit für unsere Bauunternehmer noch besser", sagt Kendra. "Wenn wir Teams bei der Nutzung von Autodesk Build schulen, sehe ich, wie ihre Augen leuchten angesichts der Funktionen der Plattform und der Möglichkeit, Informationen in Echtzeit weiterzuleiten und darauf zu reagieren."

Laut Kendra freuen sich Bau- und Projektmanager über die Fotos in Autodesk Build, da sie dadurch Probleme auf der Baustelle leichter verstehen können. Die Fotos sind auch mit Formularen, RFIs oder Problemen verknüpft, um den Fortschritt oder die Kommunikation rund um die Aktivitäten auf der Baustelle zu dokumentieren. Die Möglichkeit, ein Update basierend auf einem Foto schnell zu finden und zu referenzieren, eliminiert E-Mails und Telefonanrufe und spart Teams mindestens 10 Stunden pro Woche für die Suche nach Updates.