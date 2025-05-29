Der Flughafen DFW hat auf seinem 27 Quadratmeilen großen Grundstück bis zu 160 Projekte gleichzeitig in Bearbeitung. Mit Autodesk Build ist das Bauteam des Flughafens DFW überzeugt, dass die Projekte im Zeitplan bleiben und das Budget eingehalten wird.
"Bei der Anzahl der Personen, die an unseren Projekten arbeiten, würden wir Wochen damit verbringen, das neue Projektteam einzuarbeiten, wenn wir nicht über eine einheitliche Datenbasis verfügen würden", sagt Robert Brown, Senior Project Control Systems Manager am DFW Airport. „Durch diese einheitliche Datenbasis bleiben die Teams rechenschaftspflichtig und auf Kurs, unabhängig davon, wer zu einem Projekt hinzukommt oder es verlässt."
In Build verwendet der Flughafen DFW das Formulare-Werkzeug, um Mengen zu erfassen und diese Daten in das Kostenverwaltungsmodul einzuspeisen, um Zahlungen zu verwalten.
"Da alles digital verwaltet wird, können wir eine Rechnung innerhalb von 28 Tagen bezahlen, sobald unser Qualitätsadministrator die Einreichung überprüft hat." "Das ist unser Ziel", sagt Bill.
Der Flughafen DFW setzt zudem Drohnen ein, um Luftaufnahmen zu machen und den Fortschritt im Vergleich zum Zeitplan eines Projekts zu überwachen. In der Vergangenheit inspizierten die Teams vor Ort die Baustelle manuell, um Bilder aufzunehmen und die Fotos anschließend wieder in das Projekt hochzuladen. Was früher Tage dauerte, dauert jetzt nur noch wenige Minuten, und das Team schätzt die Zeitersparnis auf 85%.
Die mobilen Funktionen in Autodesk Build sparen dem DFW Airport noch mehr Zeit, da die Baustellenteams von der Baustelle aus auf Modelle, Formulare, Probleme und RFIs zugreifen können, um Aktualisierungen vorzunehmen, ohne ins Büro oder in den Anhänger zurückkehren zu müssen. Mit Autodesk Build spart das Team 40 Stunden pro Woche bei der Dateneingabe ein.
"Wenn Teams iPads und Mobilgeräte auf der Baustelle haben, können sie in Echtzeit Berichte über das Gesehene erstellen, wodurch doppelte Dateneingaben reduziert werden", sagt Robert. "Außerdem können unsere Teams Personen, die möglicherweise nicht vor Ort sind, über die Geschehnisse informieren."
Einmal stieß ein Bauunternehmer gegen ein Rohr, wodurch Wasser über eine Zufahrtsstraße strömte. Ein Inspektor, der bereits vor Ort war, hat in Autodesk Build ein Problem erstellt und es automatisch dem Bauleiter zugewiesen. Da das gesamte Team Zugriff auf Autodesk Build hatte, waren der Bauleiter, der Projektmanager und der stellvertretende Projektmanager innerhalb weniger Minuten vor Ort.
Mit Autodesk Build erfolgen keine isolierten Arbeitsprozesse, wodurch die Teams rechenschaftspflichtig sind und Projekte planmäßig verlaufen.