So nutzt der DFW Airport Daten für eine bessere Kapitalplanung und Wartung

In den nächsten zehn Jahren hat der Flughafen DFW ehrgeizige Wachstumspläne, um jährlich 20 Mio. zusätzliche Passagiere zu unterstützen

Luftaufnahme eines riesigen Flughafens mit mehreren Start- und Landebahnen, Terminals, Parkplätzen und umliegenden Straßen unter einem teilweise bewölkten Himmel.

Anmerkung: Wir haben unsere Produktnamen seit der Veröffentlichung dieser Story aktualisiert. Autodesk Construction Cloud heißt jetzt Autodesk Forma, Autodesk Docs heißt jetzt Forma Data Management und Autodesk Build heißt jetzt Forma Build.

Wie das Sprichwort sagt, ist in Texas alles größer. Und dieses Sprichwort trifft auf den Dallas Fort-Worth International Airport (DFW Airport) zu. Mit einer Fläche, die größer als Manhattan ist, zählt der DFW Airport zu den drittgrößten Flughäfen der Welt hinsichtlich der Landfläche und ist zugleich der drittverkehrsreichste für Passagiere und Betrieb – fast 80 Millionen Passagiere fliegen jedes Jahr zu 257 Zielen.

In den nächsten zehn Jahren hat der Flughafen DFW ehrgeizige Wachstumspläne, um voraussichtlich 20 Millionen zusätzliche Passagiere pro Jahr zu unterstützen und gleichzeitig ein nachhaltigeres und transformativeres Erlebnis für Reisende zu schaffen.

Die Kosten für die Wartung der Flughafeninfrastruktur ohne Datenzugriff

Wenn Passagiere den Flughafen DFW besuchen, steigen sie durch eines der 171 Gates in ihr Flugzeug ein, das dann von einer der sieben aktiven Start- und Landebahnen abhebt

Was die Passagiere jedoch möglicherweise nicht bemerken, sind die unsichtbaren Vermögenswerte, die den Flughafen betriebsbereit halten: 172 Millionen Quadratmeter Fahrbahnbelag, 133 Erdrutschbrücken und 474 Meilen Wasser-, Abwasserkanal- und Regenwasserinfrastruktur. Und das kratzt nur an der Oberfläche.

Um den Herausforderungen des wachsenden Flughafenbetriebs gerecht zu werden, investiert der Flughafen DFW in den nächsten zehn Jahren 3,7 Milliarden US-Dollar in sein Infrastruktur-Kapitalprogramm und weitere 4,8 Milliarden US-Dollar in Erweiterungsprogramme.

Angesichts dieser bevorstehenden Investitionen musste das Team, das für den Entwurf und Bau des Flughafens verantwortlich ist, den Zustand aller Objekte erfassen, um fundiertere Entscheidungen darüber treffen zu können, wie Daten in allen Phasen des Lebenszyklus eines Objekts erfasst, gesammelt und extrahiert werden.

"Die Wurzel des Bauwesens ist die Kommunikation. Autodesk Build bietet unseren General- und Fachbauunternehmern Echtzeitinformationen, damit sie in Echtzeit reagieren können."

– Kendra Jackson, QA/QC-Administratorin bei der TQD Group, einem Bauunternehmer für den DFW-Flughafen

Das Ziel der Digitalisierung und Erfassung von Objekten

Der Flughafen DFW arbeitet mit mehreren Bauunternehmern an Hunderten von Projekten pro Jahr. Früher bedeutete dies, mit mehreren Systemen zu arbeiten, um die neuesten Objektinformationen zu erhalten, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall.

"Als Bauherr mussten wir intelligenter werden und eine zentrale Plattform fordern, um konsistente Daten und Objektinformationen zu erhalten und zu verstehen, wer was wo macht", sagt Bill Grozdanich, VP Controls and Analytics, Infrastructure and Development bei DFW Airport.

Als langjähriger Anwender von Autodesk Revit, Navisworks und Civil 3D hat der Flughafen DFW die Autodesk Construction Cloud hinzugefügt, um Daten vom Entwurf bis zum Bau zu vernetzen. Da Daten aus allen Phasen des Bau-Lebenszyklus in einem Tech Stack verfügbar sind, können sie nachvollziehen, welche Daten im gesamten Unternehmen wie gemeinsam genutzt werden.

Noch wichtiger ist, dass der Flughafen DFW seine Entwurfs- und Bauobjekte effizient betreiben und warten kann, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.

Teams auf den gleichen Stand bringen

Eine Person prüft einen detaillierten digitalen Lageplan, der auf zwei Computerbildschirmen in einem Arbeitsbereich angezeigt wird.

Da Hunderte von Projektbeteiligten an einem Projekt zusammenarbeiten, müssen alle vom ersten Tag an auf dem gleichen Stand sein. Dank einer unbegrenzten Benutzeranzahl in der Autodesk Construction Cloud kann der DFW Airport jedem Bauunternehmer, Designer, Ingenieur oder Partner, der an einem Projekt arbeitet, Zugriff gewähren und Berechtigungen festlegen. Auf diese Weise werden die richtigen Informationen ohne Engpässe zur richtigen Zeit an die richtige Person weitergeleitet.

Die ständige Vernetzung aller Beteiligten beginnt bereits während der Planungsphase. DFW Airport schult Designer, die an einem Flughafenprojekt arbeiten, darin, die standardisierte Ordnerstruktur in Autodesk Docs zu verwenden, um Modelle korrekt zu organisieren und zu speichern.

Nachdem ein Modell übermittelt und in Autodesk Docs überprüft wurde, wird es gemäß den Standards des Flughafens DFW bewertet. Mithilfe des Autodesk Validation Tools kann das Planungsteam des DFW Airport ein Modell automatisch anhand benutzerdefinierter Kriterien prüfen, um die Genauigkeit des Modells zu bestätigen und sicherzustellen, dass es den Standards des Flughafens entspricht. Wenn die Bewertung unter dem Standard liegt, wird das Modell zur Überarbeitung und erneuten Einreichung an den Designer zurückgesendet.

"Es ist, als wäre ich ein Fluglotse mit der Anzahl der Modelle, die zur Überprüfung zu mir kommen. Aber mit Autodesk Docs und dem Validierungswerkzeug kann ich die Modelle einfach sortieren, filtern und überprüfen und direkt mit den Designern kommunizieren, was geändert werden muss", sagt Breanna Brown, Programmkoordinatorin für unbemannte Flugsysteme (UAS) bei VRX. "Es spart mir Zeit und gibt mir die Gewissheit, dass Gebäude richtig gebaut werden, weil ich meine Arbeit als Koordinator getan habe."

Wenn die Modellbewertung unter dem Standard liegt, wird sie zur Korrektur und erneuten Übermittlung an den Designer zurückgesendet. Nachdem das Modell in Autodesk Docs genehmigt wurde, wird es in Autodesk Build importiert und zu Autodesk Tandem, dem digitalen Zwilling des Flughafens DFW, hinzugefügt, um Objekte zu verfolgen.

Fokus auf Qualitätsverbesserung

Bauteam in Schutzwesten und Schutzhelmen prüft Pläne und bespricht die Arbeit auf einer aktiven Baustelle.

Der Flughafen DFW legt ebenso großen Wert auf die Qualität der Modelle wie auf die Qualität der Projekte. Als der Flughafen DFW Autodesk Build zum ersten Mal für das Projektmanagement einsetzte, erkannte man die Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Teams zu verbessern, indem man ihnen die richtigen Daten zur richtigen Zeit zur Verfügung stellte.

Mit Autodesk Build können Teams – unabhängig von ihren digitalen Fähigkeiten – in Modellen navigieren und nachvollziehen, was auf einem Projekt geschieht, da sie Einblick in Probleme, Informationsanfragen, Eingaben und Checklisten erhalten.

"Die Standardisierung unseres Bauberichtswesens in Autodesk Build hat unsere Prozesse beschleunigt und gründlicher gemacht, sodass wir nicht mehr so viele Probleme oder Missverständnisse haben", sagt Kendra Jackson, QA/QC-Administratorin bei der TQD Group, einem Bauunternehmer für den DFW Airport. "Die Wurzel des Bauwesens ist die Kommunikation." Autodesk Build stellt unseren Bauunternehmern und Fachbauunternehmern Echtzeitinformationen zur Verfügung, damit sie unmittelbar reagieren können. Wenn sie es sehen, können sie es lösen."

Da jeder Projektbeteiligte die Vorgänge in Echtzeit verfolgen und darüber Bericht erstatten kann, erhalten selbst die kleinsten Probleme die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Probleme wie die Sauberkeit der Baustelle können gemeldet und behoben werden, bevor sie zu größeren Problemen werden, die sich auf den Gesamtzustand eines Projekts auswirken können.

Das Feedback sowohl von Bauunternehmern als auch von Fachbauunternehmern, die an den Flughafenprojekten arbeiten, ist positiv.

"Die verbesserte Zusammenarbeit und Transparenz, die Autodesk Build ermöglicht, macht die Arbeit für unsere Bauunternehmer noch besser", sagt Kendra. "Wenn wir Teams bei der Nutzung von Autodesk Build schulen, sehe ich, wie ihre Augen leuchten angesichts der Funktionen der Plattform und der Möglichkeit, Informationen in Echtzeit weiterzuleiten und darauf zu reagieren."

Laut Kendra freuen sich Bau- und Projektmanager über die Fotos in Autodesk Build, da sie dadurch Probleme auf der Baustelle leichter verstehen können. Die Fotos sind auch mit Formularen, RFIs oder Problemen verknüpft, um den Fortschritt oder die Kommunikation rund um die Aktivitäten auf der Baustelle zu dokumentieren. Die Möglichkeit, ein Update basierend auf einem Foto schnell zu finden und zu referenzieren, eliminiert E-Mails und Telefonanrufe und spart Teams mindestens 10 Stunden pro Woche für die Suche nach Updates.

Zeit- und Kosteneinsparungen erzielen

Arbeiter verwenden Hebebühnen, um große Glasscheiben an einer im Bau befindlichen modernen Gebäudefassade zu installieren.

Der Flughafen DFW hat auf seinem 27 Quadratmeilen großen Grundstück bis zu 160 Projekte gleichzeitig in Bearbeitung. Mit Autodesk Build ist das Bauteam des Flughafens DFW überzeugt, dass die Projekte im Zeitplan bleiben und das Budget eingehalten wird.

"Bei der Anzahl der Personen, die an unseren Projekten arbeiten, würden wir Wochen damit verbringen, das neue Projektteam einzuarbeiten, wenn wir nicht über eine einheitliche Datenbasis verfügen würden", sagt Robert Brown, Senior Project Control Systems Manager am DFW Airport. „Durch diese einheitliche Datenbasis bleiben die Teams rechenschaftspflichtig und auf Kurs, unabhängig davon, wer zu einem Projekt hinzukommt oder es verlässt."

In Build verwendet der Flughafen DFW das Formulare-Werkzeug, um Mengen zu erfassen und diese Daten in das Kostenverwaltungsmodul einzuspeisen, um Zahlungen zu verwalten.

"Da alles digital verwaltet wird, können wir eine Rechnung innerhalb von 28 Tagen bezahlen, sobald unser Qualitätsadministrator die Einreichung überprüft hat." "Das ist unser Ziel", sagt Bill.

Der Flughafen DFW setzt zudem Drohnen ein, um Luftaufnahmen zu machen und den Fortschritt im Vergleich zum Zeitplan eines Projekts zu überwachen. In der Vergangenheit inspizierten die Teams vor Ort die Baustelle manuell, um Bilder aufzunehmen und die Fotos anschließend wieder in das Projekt hochzuladen. Was früher Tage dauerte, dauert jetzt nur noch wenige Minuten, und das Team schätzt die Zeitersparnis auf 85%.

Die mobilen Funktionen in Autodesk Build sparen dem DFW Airport noch mehr Zeit, da die Baustellenteams von der Baustelle aus auf Modelle, Formulare, Probleme und RFIs zugreifen können, um Aktualisierungen vorzunehmen, ohne ins Büro oder in den Anhänger zurückkehren zu müssen. Mit Autodesk Build spart das Team 40 Stunden pro Woche bei der Dateneingabe ein.

"Wenn Teams iPads und Mobilgeräte auf der Baustelle haben, können sie in Echtzeit Berichte über das Gesehene erstellen, wodurch doppelte Dateneingaben reduziert werden", sagt Robert. "Außerdem können unsere Teams Personen, die möglicherweise nicht vor Ort sind, über die Geschehnisse informieren."

Einmal stieß ein Bauunternehmer gegen ein Rohr, wodurch Wasser über eine Zufahrtsstraße strömte. Ein Inspektor, der bereits vor Ort war, hat in Autodesk Build ein Problem erstellt und es automatisch dem Bauleiter zugewiesen. Da das gesamte Team Zugriff auf Autodesk Build hatte, waren der Bauleiter, der Projektmanager und der stellvertretende Projektmanager innerhalb weniger Minuten vor Ort.

Mit Autodesk Build erfolgen keine isolierten Arbeitsprozesse, wodurch die Teams rechenschaftspflichtig sind und Projekte planmäßig verlaufen.

Fundiertere Investitionsplanungs- und Wartungsentscheidungen

Innenansicht eines großen Gebäudes im Bau mit Stahlträgern, Gerüsten, Materialien und einem Arbeiter, der über einen nassen Betonboden geht.

Das Ziel von DFW Airport, Eigentümer seiner Daten und Tracking-Objekte zu sein, besteht darin, allen Beteiligten Einblicke aus jedem Projekt – ob vergangen oder aktuell – zu liefern, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Daten, die während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts gesammelt und angereichert werden, enthalten wertvolle Einblicke für Betrieb und Wartung sowie für zukünftige Planung, Entwurf und Bauausführung.

Beispielsweise bewertet der Flughafen DFW alle sechs Monate sein gesamtes Straßensystem. Wenn der Fahrbahnbelag neu ist, sind die variablen Wartungskosten niedrig, aber mit zunehmendem Alter des Fahrbahnbelags steigen die Wartungskosten. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem der Austausch des Fahrbahnbelags kostengünstiger ist als die Instandhaltung der aktuellen befestigten Straße.

Deshalb muss der Flughafen DFW genau wissen, wann der Fahrbahnbelag ausgetauscht werden muss, basierend auf seiner Nutzungshäufigkeit. Durch die Erfassung von Objektinformationen, wie dem Datum des Einbaus des Fahrbahnbelags, in Autodesk Build kann der Flughafen DFW seinem Ziel der vorausschauenden Wartung näherkommen, indem er bei der Wartung und Instandhaltung von Straßen mithilfe seines digitalen Zwillings von einer reaktiven zu einer proaktiven Herangehensweise übergeht.

Die Speicherung wichtiger Objektdaten ermöglicht es dem Betriebsteam des Flughafens DFW, direkt auf Informationen zu jedem Gerät zuzugreifen, ohne Hunderte von Dokumenten durchsuchen zu müssen. Dies spart Zeit und ermöglicht es den Betriebsteams, sich einen besseren Überblick darüber zu verschaffen, an welchen Aufgaben gearbeitet wird und zu welchem Zeitpunkt.

„Die Autodesk Construction Cloud beseitigt Silos und bietet jederzeit vollständige Transparenz darüber, wo sich unsere Investitionsprojekte und Programme befinden“, erklärt Bill. „Mit dieser Technologie können wir Entwurf und Bau sorgfältiger steuern, um Entscheidungen schneller, sicherer und effizienter zu treffen. Dies bringt uns unserem Ziel, unseren Passagieren ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, einen weiteren Schritt näher.“

Da der Flughafen DFW weiterhin Bestandsdaten präzise erfasst, ist geplant, diese Informationen für die zukünftige Investitionsplanung, den Materialeinsatz und das Erreichen eines vorausschauenden Wartungszustands bei der Instandhaltung installierter Objekte zu nutzen.

Das Leben am Flughafen DFW ist groß, und es wird nur noch größer werden, wenn man bedenkt, wie viel in den Flughafen investiert wird. Mit einer grenzenlosen Einstellung des Teams für Entwurf und Bau am Flughafen DFW und der Vision, das Reisen zu transformieren, sind sie bestens aufgestellt, um genau das zu erreichen.