Schon bald zeigte sich die erste Herausforderung: Die GIS- und BIM-Teams arbeiten auf Basis unterschiedlicher Software- und Cloud-Systeme, und demnach auch mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Die Teilprojekte befinden sich in verschiedenen Umsetzungsphasen, beide Bereiche arbeiten mit von einander abweichenden Formaten, Plattformen und zugrundeliegenden Reports und Studien.

Was das im Alltag bedeutet, erklären Léo Ficheux und David Teillet anhand von Anmerkungen: Im System auf Basis von BIM gibt es die Möglichkeit, Probleme in Form von so genannten „Issues“ in die Planung einzubringen. In der GIS-Welt entspricht dies Georeferenzpunkten mit dedizierten Attributen – zwei unterschiedliche Wege, die jeder Welt eigen sind, aber in der GeoBIM-Lösung ein Ergebnis liefern.

Mit der Erweiterung ArcGIS GeoBIM zur Autodesk Construction Cloud konnte CSD diese unterschiedlichen Welten auf einer Plattform zusammenführen: BIM optimiert GIS-Umgebungsdaten mit detaillierten Objektmodellen, die zur Verbesserung des Betriebs und der Instandhaltung nützlich sein können, während GIS die realen Kontextdaten eines Objekts abbildet. So sind reale Daten zu den Gegebenheiten des Baus sofort klar und alle Teams können nicht nur schneller etwaige Kollisionen erkennen, sondern auch auf einer besseren Datenbasis schneller lösen.