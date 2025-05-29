CPPI verfolgt bei der Implementierung neuer Technologien einen strategischen Ansatz und bewertet Software anhand von drei Säulen: Produktivität, Rentabilität und Leistung. Da das Kostenmanagement eine entscheidende Rolle für den Projekterfolg spielt, führte CPPI Anfang 2018 BIM 360 ein, um unterschiedliche Ansätze im Kostenmanagement zu eliminieren und nachvollziehen zu können, wie sich Änderungen auf das wirtschaftliche Ergebnis eines Projekts auswirken.

Mit der Veröffentlichung von Autodesk Build im November 2020 migrierte CPPI von BIM 360 zu Build, um die robusten Funktionen des neuen Produkts zu nutzen, das die Vorteile von BIM 360 und PlanGrid vereinte und gleichzeitig neue Funktionen hinzufügte

„Mit der Implementierung von Autodesk Build konnten wir alle Aktivitäten im Kostenmanagement zentralisieren, verbinden und nachverfolgen, um unserer Vision gerecht zu werden, Daten nur einmal zu erfassen." Diese Funktion eliminiert menschliche Fehler bei der manuellen Dateneingabe und bietet gleichzeitig einen besseren Einblick in den Verlauf bestimmter Kostenpositionen." – Brad Buckles, Leiter der Technologieabteilung

CPPI wählte einen stufenweisen Ansatz zur Nutzung des Kostenverwaltungsmoduls in Autodesk Build. Zunächst integrierte das Unternehmen Build in sein ERP-System SAGE 300 CRE und führte die Funktionen für Budget, Änderungsmanagement und Verträge ein. Als Nächstes fügten sie Zahlungsanträge hinzu. Schließlich wandten sie die Erfahrungen aus der Nutzung dieser Funktionen an, um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu verfeinern.

Während des gesamten Prozesses schulten sie ihre internen Teams und externen Partner in der Verwendung von Build, um die Effizienz zu steigern und die Zusammenarbeit mithilfe eines integrierten Systems zu verbessern. Heute arbeiten über 4.600 aktive Benutzer und ca. 2.000 Partnerunternehmen gemeinsam an Autodesk Build.