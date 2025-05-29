CPPI steigert Produktivität & Genauigkeit 3x mit schlanken Kostenflows

Langjährige BIM 360-Nutzer CPPI wechselten zu Autodesk Build, um Workflows besser zu verknüpfen und Daten über den Projektlebenszyklus zu vereinheitlichen.

Luftaufnahme eines großen im Bau befindlichen Krankenhauskomplexes mit einem Turmkran, Gerüsten und umliegenden Parkplätzen.

Anmerkung: Wir haben unsere Produktnamen seit der Veröffentlichung dieses Artikels aktualisiert. Autodesk Construction Cloud heißt jetzt Autodesk Forma und Autodesk Build heißt jetzt Forma Build.

Charles Perry Partners, Inc. wurde 1968 gegründet. (CPPI) ist ein Generalunternehmer mit Schwerpunkt auf Bauprojekten im institutionellen und gewerblichen Bereich. Mit dem Engagement für Qualität und dem Aufbau langfristiger Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft verfolgt CPPI das Ziel, bessere, schnellere und nachhaltigere Projekte zu realisieren. CPPI ist langjähriger Anwender von BIM 360 und migrierte zu Autodesk Build, einem Teil der Autodesk Construction Cloud, um Arbeitsabläufe weiter zu vernetzen und Daten über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg zu vereinheitlichen. Bis Juli 2023 hat CPPI Build verwendet, um über 380 Projekte zu verwalten und so qualitativ hochwertige Projekte bei maximaler Rentabilität abzuliefern.

Integrierte Kostenverwaltungslösung

Ein Moderator leitet eine professionelle Schulung, während die Teilnehmer an Tischen vor einem projizierten Präsentationsbildschirm sitzen.

CPPI verfolgt bei der Implementierung neuer Technologien einen strategischen Ansatz und bewertet Software anhand von drei Säulen: Produktivität, Rentabilität und Leistung. Da das Kostenmanagement eine entscheidende Rolle für den Projekterfolg spielt, führte CPPI Anfang 2018 BIM 360 ein, um unterschiedliche Ansätze im Kostenmanagement zu eliminieren und nachvollziehen zu können, wie sich Änderungen auf das wirtschaftliche Ergebnis eines Projekts auswirken.

Mit der Veröffentlichung von Autodesk Build im November 2020 migrierte CPPI von BIM 360 zu Build, um die robusten Funktionen des neuen Produkts zu nutzen, das die Vorteile von BIM 360 und PlanGrid vereinte und gleichzeitig neue Funktionen hinzufügte

„Mit der Implementierung von Autodesk Build konnten wir alle Aktivitäten im Kostenmanagement zentralisieren, verbinden und nachverfolgen, um unserer Vision gerecht zu werden, Daten nur einmal zu erfassen." Diese Funktion eliminiert menschliche Fehler bei der manuellen Dateneingabe und bietet gleichzeitig einen besseren Einblick in den Verlauf bestimmter Kostenpositionen." – Brad Buckles, Leiter der Technologieabteilung

CPPI wählte einen stufenweisen Ansatz zur Nutzung des Kostenverwaltungsmoduls in Autodesk Build. Zunächst integrierte das Unternehmen Build in sein ERP-System SAGE 300 CRE und führte die Funktionen für Budget, Änderungsmanagement und Verträge ein. Als Nächstes fügten sie Zahlungsanträge hinzu. Schließlich wandten sie die Erfahrungen aus der Nutzung dieser Funktionen an, um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu verfeinern.

Während des gesamten Prozesses schulten sie ihre internen Teams und externen Partner in der Verwendung von Build, um die Effizienz zu steigern und die Zusammenarbeit mithilfe eines integrierten Systems zu verbessern. Heute arbeiten über 4.600 aktive Benutzer und ca. 2.000 Partnerunternehmen gemeinsam an Autodesk Build.

„Mit der Implementierung von Autodesk Build konnten wir alle Aktivitäten im Kostenmanagement zentralisieren, verbinden und nachverfolgen, um unserer Vision gerecht zu werden, Daten nur einmal zu erfassen."

– Brad Buckles, Director of Technology, CPPI

Verbinden von Kostenmanagement und Projektmanagement für mehr Transparenz

Ein Bauarbeiter misst eine Außenwand mit einem Maßband, während ein Kollege Details auf einem Tablet notiert.

Projekte werden immer größer, Budgets knapper und die Zeitpläne immer enger, was die Verwaltung projektbezogener Kosten und Erwartungen der Bauherren erschwert.

„Wenn Sie nicht über ein vernetztes Datensystem verfügen, ist es fast so, als würden Sie eine Kugel Spaghetti nehmen, sie aufs Papier werfen und Ihre Prozesse betrachten." Es kann tragisch sein, es aufrechtzuerhalten. Autodesk Build schließt diese Lücke und beschleunigt gleichzeitig den Entscheidungsprozess", sagt Brad.

Mit Build kann CPPI Kostenaktivitäten in derselben Umgebung verwalten wie die Aufgaben im Projekt- und Baustellenmanagement. Durch die Vernetzung dieser Arbeitsabläufe kann CPPI Datenverluste reduzieren, den Ursprung von Änderungen erfassen und den Zugriff auf wichtige Informationen für alle Projektbeteiligten verbessern.

„Die Kombination unserer Arbeitsabläufe im Projektmanagement und in der Kostenverwaltung in Build sorgt für eine höhere Transparenz der Projektdaten", sagt Brad. „Mit unseren Daten in einer einzigen Umgebung können wir einen Änderungsauftrag problemlos bis zu einer Aufgabe zurückverfolgen, die in eine Informationsanfrage konvertiert wurde, usw." Diese Transparenz ermöglicht es uns, die Entstehung eines Änderungsauftrags und seine Auswirkungen auf den Projektumfang zu verstehen."

Sind die Daten verbunden und übersichtlich dargestellt, können Projektmanager, die ein Projekt übernehmen oder abgeben, problemlos dem Verlauf der Kostenvorgänge folgen und nachvollziehen, welche Kostenereignisse während des Projekts aufgetreten sind. Diese Funktion reduziert das Risiko und ermöglicht Projektmanagern, alle Kostenpositionen im Blick zu behalten und zu steuern.

Neben dem besseren Verständnis der Hintergründe kostenbezogener Ereignisse hat die Integration zwischen dem Buchhaltungssystem von CPPI, Sage 300 CRE, und Build die betriebliche Effizienz gesteigert, Fehler in Projekten reduziert und den Zugriff auf Echtzeit-Daten ermöglicht. Da Informationen automatisch zwischen Betrieb und Buchhaltung fließen, können Teams Kostenpositionen proaktiv melden und verwalten. Darüber hinaus konnte CPPI die Integration so anpassen, dass sie die bestehende Arbeitsweise unterstützt, ohne die Prozesse grundlegend zu verändern.

Mit der Integration von Build und Sage 300 CRE kann CPPI beispielsweise die tatsächlich an Subunternehmer oder Partner gezahlten Kosten nachverfolgen, die automatisch in Build übernommen werden. Diese aktuellen Kosteninformationen zu einem Projekt ermöglichen dem Team detaillierte und zeitnahe Entscheidungen, ohne auf einen Bericht aus der Buchhaltung warten zu müssen.

„Mit Build können wir fundierte Entscheidungen treffen, und es gibt keine Wissensunterschiede zwischen unseren Teams mehr." Projektmanagerinnen und Projektmanager sind befugt, Berichte zu erstellen, sie müssen nicht auf die Buchhaltung warten. Dadurch wird unser Prozess optimiert, und Projektmanager können Projektentscheidungen in Echtzeit treffen."

– Brad Buckles, Technologiedirektor

Schnelleres und sichereres Arbeiten über Projekte hinweg

Zwei Bauleiter in Schutzwesten und Schutzhelmen überprüfen eine aktive Baustelle mit unfertigen Betongebäuden und Geräten.

Die Integration zwischen SAGE 300 CRE und Build hat die Vision von CPPI erfüllt, indem sie es ermöglicht, Daten nicht nur einmalig erfolgreich zu nutzen, sondern auch die betriebliche Effizienz zu steigern. Der Erfolg dieses neuen Prozesses bedeutet, dass Projektmanager Daten jetzt dreimal schneller eingeben können als zuvor.

Durch die Zentralisierung und Vernetzung von Daten in Build können die Teams von CPPI mit Zuversicht arbeiten, da sie jederzeit wissen, wo sie bei einem Projekt finanziell stehen. Mit der Erfolgsbilanz von CPPI bei der effektiven Verwaltung von Budget und Zeitplan können sie dies jetzt mit offenen Augen tun, um eine Kostenabweichung zu identifizieren, die zu Projektverzögerungen oder Kostenüberschreitungen führen könnte.

Brad teilte mit: "Wir hatten einen unausgeglichenen Kostenplan und wussten nicht, wo das Problem seinen Ursprung hatte." Durch einen Blick auf das Aktivitätsprotokoll in Build konnten wir jedoch schnell die Fehlerursache des Problems identifizieren, nämlich einen versehentlich geänderten Wert im Kosten-Code. Ohne das Aktivitätsprotokoll wäre es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen gewesen, was die wertvolle Zeit und die Ressourcen des Teams verschwendet hätte."

Mit Build an der Spitze konnte CPPI 97,8% der Projekte termin- und budgetgerecht abschließen. Und dank der ERP-Integration kann CPPI in Echtzeit sehen, was es an Subunternehmern bezahlt hat, um zu verstehen, wie sich diese in Richtung des Gesamtbudgets entwickeln. Dies ermöglicht es CPPI, gute Beziehungen zu seinen Subunternehmern und den Bauherren aufrechtzuerhalten, da sie einen aktuellen Überblick über den Projektstatus liefern können.

„Sie können mehr leisten, weil sie über mehr Möglichkeiten verfügen. Gleichzeitig müssen sie weniger Aufwand betreiben, um ans Ziel zu kommen. Oft sind die Kennzahlen immateriell: höhere Motivation und mehr Proaktivität in Projekten – für bessere Gebäude. Eine Win-win-Situation.“

– Brad Buckles, Technologiedirektor