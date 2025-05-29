Projekte werden immer größer, Budgets knapper und die Zeitpläne immer enger, was die Verwaltung projektbezogener Kosten und Erwartungen der Bauherren erschwert.
„Wenn Sie nicht über ein vernetztes Datensystem verfügen, ist es fast so, als würden Sie eine Kugel Spaghetti nehmen, sie aufs Papier werfen und Ihre Prozesse betrachten." Es kann tragisch sein, es aufrechtzuerhalten. Autodesk Build schließt diese Lücke und beschleunigt gleichzeitig den Entscheidungsprozess", sagt Brad.
Mit Build kann CPPI Kostenaktivitäten in derselben Umgebung verwalten wie die Aufgaben im Projekt- und Baustellenmanagement. Durch die Vernetzung dieser Arbeitsabläufe kann CPPI Datenverluste reduzieren, den Ursprung von Änderungen erfassen und den Zugriff auf wichtige Informationen für alle Projektbeteiligten verbessern.
„Die Kombination unserer Arbeitsabläufe im Projektmanagement und in der Kostenverwaltung in Build sorgt für eine höhere Transparenz der Projektdaten", sagt Brad. „Mit unseren Daten in einer einzigen Umgebung können wir einen Änderungsauftrag problemlos bis zu einer Aufgabe zurückverfolgen, die in eine Informationsanfrage konvertiert wurde, usw." Diese Transparenz ermöglicht es uns, die Entstehung eines Änderungsauftrags und seine Auswirkungen auf den Projektumfang zu verstehen."
Sind die Daten verbunden und übersichtlich dargestellt, können Projektmanager, die ein Projekt übernehmen oder abgeben, problemlos dem Verlauf der Kostenvorgänge folgen und nachvollziehen, welche Kostenereignisse während des Projekts aufgetreten sind. Diese Funktion reduziert das Risiko und ermöglicht Projektmanagern, alle Kostenpositionen im Blick zu behalten und zu steuern.
Neben dem besseren Verständnis der Hintergründe kostenbezogener Ereignisse hat die Integration zwischen dem Buchhaltungssystem von CPPI, Sage 300 CRE, und Build die betriebliche Effizienz gesteigert, Fehler in Projekten reduziert und den Zugriff auf Echtzeit-Daten ermöglicht. Da Informationen automatisch zwischen Betrieb und Buchhaltung fließen, können Teams Kostenpositionen proaktiv melden und verwalten. Darüber hinaus konnte CPPI die Integration so anpassen, dass sie die bestehende Arbeitsweise unterstützt, ohne die Prozesse grundlegend zu verändern.
Mit der Integration von Build und Sage 300 CRE kann CPPI beispielsweise die tatsächlich an Subunternehmer oder Partner gezahlten Kosten nachverfolgen, die automatisch in Build übernommen werden. Diese aktuellen Kosteninformationen zu einem Projekt ermöglichen dem Team detaillierte und zeitnahe Entscheidungen, ohne auf einen Bericht aus der Buchhaltung warten zu müssen.