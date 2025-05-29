Brinkman Construction schließt Projekte mit 50 % weniger Aufwand mit Build ab

Sie wählten Autodesk Build für das Baumanagement wegen besserem Kostenmanagement, Integrationen, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtfunktionalität.

Drei Bauarbeiter mit Schutzhelmen überprüfen Pläne auf einer aktiven Baustelle, hinter der sich gestapelte Materialien befinden.

Anmerkung: Wir haben unsere Produktnamen seit der Veröffentlichung dieses Berichts aktualisiert. Autodesk Construction Cloud heißt jetzt Autodesk Forma und Autodesk Build heißt jetzt Forma Build

Bauprojekte bestehen aus vielen beweglichen Teilen, und deren Verwaltung wird durch isolierte Tools und Daten noch anspruchsvoller. Brinkman Construction war mit diesen Problemen vertraut, und die Teams des Unternehmens mussten mit ineffizienten Umgehungslösungen für wichtige Arbeitsabläufe umgehen, insbesondere für Projektdokumentation, Qualitätskontrolle, Projektabschluss und Kostenverwaltung.

Das Team entschied sich für Autodesk Build für das Baumanagement und nannte die überlegene Kostenverwaltung, Integrationen, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtfunktionalität als Hauptgründe für die Entscheidung.

Und das zahlt sich aus: Nach der Implementierung eng integrierter Arbeitsabläufe für das Baumanagement in Autodesk Build konnten die Teams von Brinkman Construction Projektaufgaben doppelt so schnell wie zuvor abschließen und engere Beziehungen zu allen Projektbeteiligten aufbauen.

Neue Maßstäbe in der Baustellensicherheit

Zwei Bauarbeiter in Sicherheitswesten inspizieren den Deckenrahmen in einer teilweise gebauten Wohnung mit großem Fenster.

Brinkman Construction wurde 2005 gegründet und ist ein zu 100 % im Besitz der Mitarbeiter befindlicher Generalunternehmer, der eine breite Palette von Projekten abwickelt, von Mehrfamilienhäusern und Büros bis hin zu Gesundheits- und Industrieeinrichtungen.

Brinkman Construction ist zwar ein relativ junges Unternehmen, aber seine Präsenz ist alles andere als klein. Das Unternehmen beschäftigt über 100 Mitarbeitende in der Front Range und erzielte 2023 einen Umsatz von 190 Millionen US-Dollar. Brinkman Construction ist besonders stolz auf sein Sicherheitsprogramm, das von der Associated General Contractors of America mit dem National Construction Safety Excellence Award ausgezeichnet wurde.

Brinkman Construction benötigte für seine beeindruckende Leistung ebenso robuste Lösungen und Arbeitsabläufe. Daher wandte sich das Unternehmen der Technologie und strategischen Partnerschaften zu, um auf dem heutigen Markt führend zu bleiben

Tabellenkalkulationen durch Bausoftware ersetzen

Helles, modernes Wohnzimmer mit Sofa, Couchtisch, Essecke, gerahmter Kunst und Glasschiebetür zu einem Balkon.

Die Technologieverantwortlichen von Brinkman Construction wollten ihren Teams die beste Software zur Verfügung stellen und sahen eine Chance, ihren Technologie-Stack zu verschlanken, indem sie sich auf eine einheitliche Baumanagement-Plattform konzentrierten.

"Wir hatten verschiedene Softwarelösungen für Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, Sicherheit und Zeichnungsverwaltung, und wir hatten ein weiteres Werkzeug, das uns viele unserer Prozesse im Bereich Projekt- und Finanzmanagement abnahm", erinnert sich Tim Kelleher, Operational Standards & Innovation Manager bei Brinkman Construction.

Laut Tim griffen sie auch auf "viele Tabellenkalkulationen" zurück, um ihre Prozesse zu ergänzen und die benötigten Informationen zu erhalten. Tatsächlich trugen Teammitglieder beim Projektabschluss oft einen Laptop mit sich herum, um Probleme und Änderungen in Excel zu verfolgen.

Diese manuellen Prozesse waren für die Endbenutzer zeitintensiv, da sie nicht wussten, wo sie die neuesten Informationen finden oder speichern sollten. Benutzer mussten auch Daten zwischen verschiedenen Plattformen wie Excel hin- und herschieben, was die Wahrscheinlichkeit von unbeabsichtigten Fehlern und Datendurchrutschen erhöhte.

Ein „One-Team“-Ansatz zur Bewertung von Bausoftware

Zwei Bauarbeiter in Schutzwesten stehen auf dem Balkon eines im Bau befindlichen Gebäudes, das mit Verkleidung umhüllt ist.

Brinkman Construction startete den Evaluierungsprozess für Bausoftware mit einem Blick nach innen. Anstatt eine lange Liste von Anbietern zu erstellen und nach einer Lösung zu suchen, trat das Team einen Schritt zurück und bewertete deren Anwendungsfälle und Herausforderungen.

Eine wichtige Erkenntnis, die sich herausstellte, war, dass sie einen zentralen Ort für die Verwaltung aller Projektdateien benötigten, von der Bauvorbereitung bis zum Projektabschluss.

"Wir haben uns wirklich Zeit genommen, intensiv recherchiert und herausgefunden, welche Funktionen unsere Software erfüllen sollte." Nachdem wir diese Liste herausgefunden hatten, schickten wir Informationen an Software-Anbieter und grenzten sie auf zwei Plattformen ein", erklärt Tim.

Für welche Lösung sie sich auch entscheiden, sie würden sie auch brauchen, um ihren Arbeitern das Leben zu erleichtern. Tim drückt es so aus: "Wir müssen sicherstellen, dass wir unseren Teams die besten Werkzeuge und Prozesse zur Verfügung stellen. Man muss immer noch wissen, wie man ein Gebäude baut, aber die Software macht es einfach besser für uns."

Brinkman Construction hat Autodesk Build und Procore im Hinblick auf Systemkonsolidierung und Kostenverwaltung bewertet. Um sicherzustellen, dass die Software optimal funktioniert, holte Brinkman Construction seine Benutzer mit ein und stellte ihnen eine Liste mit Aufgaben zur Verfügung, die in jedem System getestet werden sollten.

Tim und der Rest des Einkaufskomitees haben die beiden Lösungen nebeneinander geprüft und festgestellt, dass Autodesk ihre Anforderungen hinsichtlich Kostenverwaltung, Integrationen, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtfunktionalität besser erfüllt.

"Nachdem wir diesen Prozess durchlaufen hatten, stellten wir fest, dass Autodesk am besten zu den Anforderungen unserer Mitarbeiter im Unternehmen passte", sagt Tim.

Ein weiterer Faktor, der den Ausschlag für die Waage zu Gunsten von Autodesk gab, war das solide Finanzmanagement. Anstatt nur Kostendaten auf Zusammenfassungsebene zu importieren, könnte Autodesk Build detaillierte Datensätze abrufen, einschließlich bestimmter Positionen aus Rechnungen. Teams konnten problemlos zusammenarbeiten, und nichts fiel durch die Maschen, was weniger Doppelarbeit und mehr Effizienz bedeutete.

"All dies führt zu höheren Gewinnspannen für unsere Aufträge und zu weniger Arbeitsverlusten aufgrund ineffizienter Arbeitsabläufe", sagt Tim.

Als Ergänzung zu den Anwender-Tests führte Brinkman Construction Autodesk Build für Testprojekte ein, um die Funktionen zu bewerten und zusätzliches Feedback zu erhalten. Sobald das Team mit der Software vertraut war, führte es Build für alle neuen Projekte ein.

Standardisieren des Mängellistenprozesses

Brinkman Construction setzt Autodesk Build in allen Phasen seiner Projekte ein, vom Start bis zur Fertigstellung. Laut Tim hat Build die Komplexität der Verwaltung verschiedener Aspekte von Bauprojekten erheblich reduziert.

"Die schiere Menge an Aufgaben, die wir mit Autodesk Build bewältigen können, ist atemberaubend, selbst bei sehr großen Projekten", sagt er. "Wir haben zum Beispiel einen 450.000 Quadratmeter großen Apartmentkomplex mit 325 Einheiten, den wir in Build verfolgen, von der Bauvorbereitung bis zur Garantie."

Build vereinfachte nicht nur die Arbeitsabläufe bei Brinkman Construction, sondern bot dem Team auch mehr Einblick in seine Projekte, sodass es Informationen sogar vor Ort einsehen (und Maßnahmen ergreifen) konnte. Mit den in Autodesk Build integrierten Aufgabenvorlagen konnte der Bauleiter des Wohnungsprojekts ein Foto machen, die vorausgefüllten Felder überprüfen, Anmerkungen hinzufügen und dann zum nächsten Element übergehen.

Teams können auch einen Plan auf ihrem Smartphone öffnen, einen Pin für den Standort der Aufgabe setzen und anschließend auswählen, welche Informationen eingetragen werden sollen, während Raumnummer und Standort automatisch ausgefüllt werden.

Tim sagt: „Mit Autodesk Build konnten wir Mängellisten viel effizienter erstellen und dokumentieren.“ "Der Bauleiter konnte sich einfach einloggen und sehen, wie der Status der Gebäude war, so dass eine Reihe von Telefonaten und Korrespondenz wegfielen und die Arbeit effizienter wurde."

Brinkman Construction verbesserte auch die abschließende Begehung mit den Eigentümern des Wohnungsprojekts. In der Vergangenheit hätte jede Raumbegehung etwa 20 Minuten gedauert, schätzt Tim. Durch die Verwendung von Formularen in Autodesk Build für Abschlussvorlagen von Mängellisten, Aufgaben zur Nachverfolgung von Verbesserungsbereichen und zur Definition von Standortgrenzen in Plänen konnten sie die Bearbeitungszeit auf fünf oder zehn Minuten reduzieren und mehr Einheiten inspizieren, sodass die Eigentümer nicht an einem anderen Tag zurückkehren mussten, um den Rest zu prüfen.

"Autodesk Build hat viele unserer Prozesse grundlegend verändert", sagt Tim. "Dies ist nicht nur eine große Hilfe für uns beim Abschluss, sondern wir nutzen es auch für die Inbetriebnahme, Start-Checklisten, Mängellisten und mehr. Dank dieser Dinge können wir ein qualitativ hochwertigeres Produkt liefern."

Alles in allem schätzt Brinkman Construction, dass Autodesk dem Unternehmen hilft, die Projektabwicklungszeit im Vergleich zu den vorherigen Prozessen um 50% zu verkürzen.

"Build hat viele unserer Prozesse grundlegend verändert."

– Tim Kelleher, Operational Standards & Innovation, Brinkman Construction

Verbesserung des Wohlergehens aller Projektbeteiligten

Außenansicht eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses mit Balkonen, Steinakzenten und warmem Abendlicht

Autodesk Build hilft Brinkman Construction, Zeit bei Projekten zu sparen, aber Tim merkt an, dass sich die Vorteile auch auf das Privatleben der Mitarbeiter erstrecken.

"Durch den schnelleren Abschluss von Projekten kann viel Geld gespart werden, aber vieles hängt von der Lebensqualität der Mitarbeiter ab", sagt Tim. "Anstatt lange bleiben zu müssen, um Ihren Papierkram zu erledigen, können Sie diese Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen und mehr Zeit mit Ihrer Familie verbringen."

Auch die externen Partner von Brinkman Construction, wie Spezialfirmen, profitieren von der Nutzung von Build durch das Unternehmen. Früher füllten Handwerker Formulare aus, die manchmal auf der Baustelle verloren gingen, sagt Ash Sobhi, stellvertretender Projektmanager bei Brinkman Construction.

Aber die Einführung von Sicherheitsformularen in Build hat einen großen Unterschied gemacht. Formulare erleichterten die Eingabe von Daten für jedes Projekt und die Überwachung von Trends in Power BI, wodurch die Transparenz für den Sicherheitsmanager erhöht wurde. Da Sicherheitsformulare immer häufiger ausgefüllt werden, denken die Benutzer auch über die Risiken und Gefahren auf der Baustelle nach und planen ihren Tag besser, um sicher zu bleiben.

"Sie füllen die Formulare in Build aus, bekommen Aufgaben zugewiesen, und sie reagieren auf die Aufgabe und schließen sie [anstatt sie zu schließen und die Informationen mit nach Hause zu nehmen]", sagt Ash. "Wir hatten tatsächlich viele Schreiner und Arbeiter, die entweder befördert wurden oder für eine Beförderung nominiert wurden, weil die Leute mehr Einblick in die Arbeit haben, die sie [mit Build] ausführen."

Wenn Aufgaben in der Cloud zugewiesen werden, wird für Informationen, die zuvor verloren gegangen sind, ein vollständiges Aktivitätsprotokoll in Build verknüpft. Sobald eine Aufgabe zugewiesen wird, können Benutzer diese beheben und mithilfe von Formularen den Kontext der Aufgabe nachvollziehen.

"Die Qualität der Formulare nimmt zu, da die Teammitglieder kritischer über die von ihnen eingegebenen Informationen nachdenken", sagt Ash. Dank besserer Daten entfallen bei jedem einzelnen Punkt Rückbegehungen, Telefonate und persönliche Besprechungen, sagt Ash.

Nächste Schritte für Brinkman Construction?

Mit Blick auf die Zukunft plant Brinkman Construction, Technologie zu nutzen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Leistungsziele weiterhin erreicht (und übertrifft).

"Im Moment besteht die große Initiative von Brinkman Construction darin, seine Projektmanagementsysteme mit unseren Leistungsbewertungssystemen zu kombinieren", sagt Tim. "Unser Ziel ist es, wichtige Datenpunkte in unseren Projekten zu messen und Echtzeit-Feedback zu geben, um Menschen dabei zu helfen, bessere Leistungen zu erbringen, Verantwortung zu übernehmen und in ihrer Karriere voranzukommen."

Er sagt, dass Autodesk Build hier eine große Rolle spielen wird, dank seiner Funktionen und Integrationen, die Transparenz und Einblicke in die Projekte, Abläufe und Teams von Brinkman Construction bieten.

"Wir nutzen die Möglichkeiten von Autodesk Build jeden Tag", sagt Tim. Wir finden Wege, um die Mitarbeiterzufriedenheit, die psychische Gesundheit und weitere Endziele genauer zu analysieren. Es ist eine große Idee, aber wir haben einen Plan, um sie umzusetzen."