Brinkman Construction startete den Evaluierungsprozess für Bausoftware mit einem Blick nach innen. Anstatt eine lange Liste von Anbietern zu erstellen und nach einer Lösung zu suchen, trat das Team einen Schritt zurück und bewertete deren Anwendungsfälle und Herausforderungen.

Eine wichtige Erkenntnis, die sich herausstellte, war, dass sie einen zentralen Ort für die Verwaltung aller Projektdateien benötigten, von der Bauvorbereitung bis zum Projektabschluss.

"Wir haben uns wirklich Zeit genommen, intensiv recherchiert und herausgefunden, welche Funktionen unsere Software erfüllen sollte." Nachdem wir diese Liste herausgefunden hatten, schickten wir Informationen an Software-Anbieter und grenzten sie auf zwei Plattformen ein", erklärt Tim.

Für welche Lösung sie sich auch entscheiden, sie würden sie auch brauchen, um ihren Arbeitern das Leben zu erleichtern. Tim drückt es so aus: "Wir müssen sicherstellen, dass wir unseren Teams die besten Werkzeuge und Prozesse zur Verfügung stellen. Man muss immer noch wissen, wie man ein Gebäude baut, aber die Software macht es einfach besser für uns."

Brinkman Construction hat Autodesk Build und Procore im Hinblick auf Systemkonsolidierung und Kostenverwaltung bewertet. Um sicherzustellen, dass die Software optimal funktioniert, holte Brinkman Construction seine Benutzer mit ein und stellte ihnen eine Liste mit Aufgaben zur Verfügung, die in jedem System getestet werden sollten.

Tim und der Rest des Einkaufskomitees haben die beiden Lösungen nebeneinander geprüft und festgestellt, dass Autodesk ihre Anforderungen hinsichtlich Kostenverwaltung, Integrationen, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtfunktionalität besser erfüllt.

"Nachdem wir diesen Prozess durchlaufen hatten, stellten wir fest, dass Autodesk am besten zu den Anforderungen unserer Mitarbeiter im Unternehmen passte", sagt Tim.

Ein weiterer Faktor, der den Ausschlag für die Waage zu Gunsten von Autodesk gab, war das solide Finanzmanagement. Anstatt nur Kostendaten auf Zusammenfassungsebene zu importieren, könnte Autodesk Build detaillierte Datensätze abrufen, einschließlich bestimmter Positionen aus Rechnungen. Teams konnten problemlos zusammenarbeiten, und nichts fiel durch die Maschen, was weniger Doppelarbeit und mehr Effizienz bedeutete.

"All dies führt zu höheren Gewinnspannen für unsere Aufträge und zu weniger Arbeitsverlusten aufgrund ineffizienter Arbeitsabläufe", sagt Tim.

Als Ergänzung zu den Anwender-Tests führte Brinkman Construction Autodesk Build für Testprojekte ein, um die Funktionen zu bewerten und zusätzliches Feedback zu erhalten. Sobald das Team mit der Software vertraut war, führte es Build für alle neuen Projekte ein.