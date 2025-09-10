Business Success-Vertrag

Mit einem Leistungspaket, das für Ihren Erfolg optimiert ist, haben Sie die Möglichkeit, intelligenter zu planen, zu konstruieren, zu fertigen und zu bauen.

Am Anfang des Erfolgs steht ein Plan

Geben Sie Ihrem Team Werkzeuge an die Hand, um die Welt zu gestalten und zu bewegen. Entdecken Sie die Möglichkeiten mit einem Business Success-Vertrag.

Schnellere Wertschöpfung

Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Customer Success Manager beschleunigen Sie die Einführung digitaler Arbeitsabläufe und verwandeln Ziele in konkrete Maßnahmen.

Zuverlässige Innovationen

Mit modernsten Technologien wie KI, generativem Design und digitalen Zwillingen stärken Sie die Innovationskraft Ihres Unternehmens und behaupten sich im Wettbewerb.

Optimierte Projektabwicklung

Vernetzen Sie Teams und laufende Projekte und halten Sie sie mit Echtzeitverfolgung, zeitnaher Problemlösung und standardisierten Arbeitsabläufen auf Kurs.

 

Intelligentere Skalierung

Optimieren Sie Arbeitsabläufe, automatisieren Sie Aufgaben und verwalten Sie Ihre Systeme effizient. Unser proaktiver technischer Support hilft Ihnen, ungehinderter zu wachsen.

Mit Ihrem Customer Success Manager beschleunigen Sie das Wachstum

Ihr persönlicher Custom Success Manager fungiert als strategische Ressource: Er stimmt die Kapazitäten mit den Zielen Ihres Unternehmens ab, behält Schlüsselmetriken im Blick und unterstützt Sie auf Ihrem gesamten Weg zum Erfolg.

  • Erstellung eines strategischen Erfolgsplans, der auf die Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist
  • Auf Kurs bleiben dank proaktiven Check-ins und Executive Business Reviews
  • Schnellere Einarbeitung der Administratoren und schnellere Wertschöpfung
Priority-Support für alle wichtigen Anfragen

Profitieren Sie von zeitnahem, vorrangigem Support durch erfahrene Spezialisten, damit Ihre kritischen Probleme schneller gelöst werden und Ihr Team auf Kurs bleibt und zuverlässig liefert.

  • Lösung kritischer Probleme innerhalb von Stunden statt Tagen
  • Ursachenanalyse und Vermeidung wiederkehrender Probleme
  • Support rund um die Uhr, damit Sie kritische Fragen auch außerhalb der Geschäftszeiten und an Wochenenden lösen können

* Derzeit ist der Support am Abend und am Wochenende nur in englischer Sprache verfügbar.

Machen Sie Ihr Team fit mit Coaching aus Expertenhand

Profitieren Sie von Best Practices durch individuell abgestimmtes Coaching von Autodesk-Experten zu Themen, die speziell auf Ihre Ziele, Systeme und Zeitpläne zugeschnitten sind.

  • Dank Produkt-Coaching intelligentere Arbeitsabläufe entdecken, die Möglichkeiten zu Automatisierung und effizienterem Arbeiten bieten
  • Verwaltung komplexer Systeme mit IT-Coaching
  • Erhöhte Akzeptanz und optimierter ROI durch Sitzungen, die speziell auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind

Sind Sie bereit für einen Erfolgsschub?

Mit einem Business Success-Vertrag von Autodesk holen Sie aus Ihrer Investition das Beste heraus, damit sie sich schnell amortisiert. Füllen Sie einfach das Formular aus. Einer unserer Vertriebsexperten wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was kostet ein Business Success-Vertrag?

Ein Upgrade auf einen Business Success-Vertrag kostet etwa 200 US-Dollar (unverbindliche Preisempfehlung) pro Abonnement und Jahr für zugelassene Angebote.

 

Die unverbindliche Preisempfehlung dient nur als Referenz. Der tatsächliche Verkaufspreis unterliegt Währungsschwankungen und versteht sich ohne Steuern. Erkundigen Sie sich bitte bei einem Autodesk-Partner oder Fachhändler nach den genauen Preisen in Ihrer Region. Beim Kauf über einen Partner kann der Preis variieren, da Partner ihre Preise selbst festlegen können. Alle Autodesk-Preisinformationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Wie viele Abonnements sind mindestens erforderlich?

Für einen Business Success-Vertrag sind mindestens 50 Lizenzplätze erforderlich (nur zugelassene Angebote).

Wann kann ich meinen Vertrag auf einen Business Success-Vertrag hochstufen?

Das Upgrade auf einen Business Success-Vertrag ist jederzeit möglich oder kann bei der Verlängerung Ihres Abonnements erfolgen.

Wie kann ich einen Business Success-Vertrag erwerben?

Das Upgrade auf einen Business Success-Vertrag können Sie direkt bei Ihrem Autodesk-Vertreter oder Ihrem Autodesk-Partner bestellen, oder Sie können uns kontaktieren.

