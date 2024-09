Autodesk Fusion ist die Vision von Autodesk für die Cloud-Lösung in der Fertigung. Seit Jahrzehnten gibt es in der Industrie feste Prozesse, die die Produktion so schlank und effizient wie möglich machen. Doch seit der Pandemie waren Teams, die an die persönliche Zusammenarbeit gewöhnt waren, plötzlich zur Zusammenarbeit von verschiedenen Standorten aus gezwungen. Eigenständige Tools für eigenständige Abteilungen lassen sich nicht flexibel an die Bedürfnisse des Einzelnen anpassen. Heute werden in der Fertigungsindustrie Tools benötigt, die fließend sind, nicht starr. Diese Tools sollen die Teams dazu befähigen, agil mit allen Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten. Weitere Informationen finden Sie hier (Englisch).