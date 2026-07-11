Mit diesem 4-für-3-Angebot für Fusion-Abonnements sparen Kunden beim Kauf von vier (4) einjährigen Autodesk Fusion-, Autodesk Fusion for Manufacturing- und Autodesk Fusion for Design-Abonnements sofort 25 % gegenüber dem globalen unverbindlichen Verkaufspreis von Autodesk, exklusive Steuern.

AUTODESK BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE AKTION ODER EINEN TEIL DAVON JEDERZEIT UND OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG AUS JEDWEDEM GRUND UND IN FREIEM ERMESSEN ZU BEENDEN, AUSZUSETZEN ODER ZU ÄNDERN. PREISÄNDERUNGEN FÜR AUTODESK-LÖSUNGEN VORBEHALTEN.

Das Angebot gilt vom 07.02.2026 bis zum 31.01.2027 ausschließlich für kommerzielle Lizenzen, kann nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombiniert werden und gilt nicht, wenn dies gesetzlich verboten ist oder gesetzlichen Einschränkungen unterliegt. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Konditionen oder Rabatten kombiniert werden, die Autodesk seinen Vertragskunden anbietet. Zu diesen Kunden gehören unter anderem Kunden mit Enterprise Business Agreements oder Mengeneinkaufsvereinbarungen sowie Kunden, die Rechte zur Nutzung im Ausland erwerben. Dieses Angebot kann nicht mit dem „Government Customer Discount“-Programm kombiniert werden, sofern dieses verfügbar ist.

Der Zugang zur Software und zu den Services von Autodesk erfolgt über eine Lizenz oder ein Abonnement. Die Rechte im Hinblick auf Installation, Zugang oder sonstige Nutzung von Software und Services von Autodesk (einschließlich kostenloser Software und Services) sind auf die Lizenz- und Servicenutzungsrechte beschränkt, die von Autodesk im entsprechenden Lizenz- oder Servicevertrag ausdrücklich gewährt werden, und unterliegen der Annahme und Einhaltung aller Bedingungen dieses Vertrags. Abonnements können je nach Verfügbarkeit gegen Entrichtung einer festgelegten Gebühr automatisch monatlich oder jährlich verlängert werden. Je nach Software oder Service, Sprache und/oder Region stehen möglicherweise nicht alle Leistungen und Bezugsoptionen zur Verfügung. Die Nutzung der Cloud-Services erfordert eine Internetverbindung und unterliegt den jeweiligen geografischen Einschränkungen, die in den Nutzungsbedingungen aufgeführt sind.

Autodesk und Autodesk Fusion sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Autodesk, Inc. und/oder seiner Tochterunternehmen und/oder verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Kennzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern. Autodesk behält sich vor, Produkt- und Service-Angebote sowie Spezifikationen und Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr.