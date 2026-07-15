Fusion

Fusion für CAD in 90 Minuten

Fusion für CAD in 90 Minuten lernen ist ein praxisorientierter Einstiegskurs für neue CAD-Anwender. Anhand eines geführten Projekts zur Konstruktion eines Fahrradpedals lernen Sie die Grundlagen der Bauteilmodellierung, Baugruppenerstellung, technischen Zeichnungserstellung und des Renderings in Fusion kennen.

Kursüberblick

In diesem Kurs folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-Projekt, bei dem Sie ein Fahrradpedal konstruieren und dabei die Grundlagen der CAD-Konstruktion kennenlernen. Sie beginnen mit der Erstellung einfacher Bauteile und fügen diese anschließend zu einer Baugruppe zusammen. Im Verlauf des Kurses lernen Sie außerdem, eine einfache technische Zeichnung zu erstellen und ein gerendertes Bild Ihres Designs zu erzeugen.

Nach Abschluss dieses Kurses können Sie:

  • Sich sicher in der Fusion-Benutzeroberfläche bewegen und Projektdateien verwalten.
  • 2D-Skizzen erstellen und vollständig bemaßen bzw. mit Abhängigkeiten definieren.
  • Volumenkörper als 3D-Bauteile modellieren.
  • Konstruktionsfunktionen wie Verrundungen, Bohrungen und Muster anwenden.
  • Baugruppen erstellen und verwalten sowie Komponenten mit Verknüpfungen (Joints) und Abhängigkeiten positionieren.
  • Einfache technische Zeichnungen mit Bemaßungen erstellen.

Kursinhalte

Einführung

Erfahren Sie, was Sie in diesem Kurs lernen, laden Sie Autodesk Fusion herunter und greifen Sie auf Kursübersicht und Fusion-Datei zu.

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Einrichten von und Navigieren in Fusion

Machen Sie sich mit Fusion vertraut, indem Sie lernen, Modelle zu navigieren, zu drehen und Dateien zu organisieren.

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Erstellen einfacher 3D-Bauteile

Verwenden Sie einfache Skizzier- und Modellierungswerkzeuge, um grundlegende Bauteile für eine Fahrradpedal-Baugruppe zu erstellen, darunter Lager, O-Ringe und Muttern.

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Erstellen eines detaillierten gedrehten Bauteils

Erstellen Sie eine detaillierte Skizze und verwenden Sie diese zur Erstellung eines Rotationskörpers.

 

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Erstellen und Ändern eines komplexen Bauteils

Entdecken Sie Funktionen wie konische Extrusionen, das Bohrungswerkzeug und die Wiederverwendung von Skizzen.

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Erstellen einer Baugruppe

Lernen Sie, wie Sie Bauteile zusammenbauen, Joints und Abhängigkeiten anwenden sowie Hardware-Komponenten hinzufügen.

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Kommunizieren Ihrer Konstruktionsideen

Erstellen Sie aus Ihren Bauteilen und Baugruppen eine einfache technische Zeichnung sowie ein gerendertes Bild.

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Challenge zum Kurs und Abschlusstest

Setzen Sie Ihr gesamtes Wissen in dieser Abschlussaufgabe in die Praxis um. Überprüfen Sie Ihre Kenntnisse und schließen Sie den Kurs erfolgreich ab.

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Erganzende Unterrichtsmaterialien

Dieser Leitfaden für Lehrkräfte dient als umfassende Unterstützung bei der Planung und Durchführung dieses Kurses im Unterricht. 

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Fertige Projekte zur Übung Ihrer Fusion-Fähigkeiten

Entwerfen eines Portemonee mit CAD

Entwerfen eines Portemonee mit CAD

Entwerfen Sie eine minimalistische Portemonee für Medien im Kreditkartenformat. Nutzen Sie Ihre CAD-Fähigkeiten und -Kenntnisse, um diese zweiteilige Baugruppe mit Verbindungselementen in Fusion fertigzustellen.

 

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Herstellung eines Portemonee mit CAM

Herstellung eines Portemonee mit CAM

Nutzen Sie Ihre Fusion CAM-Kenntnisse, um ein minimalistisches Portemonee für kreditkartengroße Medien herzustellen. Der Entwurf ist für die 3-Achsen-CNC-Bearbeitung vorgesehen, kann aber auch für andere Fertigungsmethoden angepasst werden.

 

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