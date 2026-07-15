Fusion für CAD in 90 Minuten

In diesem Kurs folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-Projekt, bei dem Sie ein Fahrradpedal konstruieren und dabei die Grundlagen der CAD-Konstruktion kennenlernen. Sie beginnen mit der Erstellung einfacher Bauteile und fügen diese anschließend zu einer Baugruppe zusammen. Im Verlauf des Kurses lernen Sie außerdem, eine einfache technische Zeichnung zu erstellen und ein gerendertes Bild Ihres Designs zu erzeugen.





Nach Abschluss dieses Kurses können Sie: