Bisher gestaltete sich die Berechnung wichtiger CO2-Kennzahlen wie eingebettete Emissionen, prognostizierter Energieverbrauch und Photovoltaikpotenzial schwierig.



Mit Autodesk-Tools können Sie die Transparenz wichtiger Nachhaltigkeitsfaktoren anhand eindeutiger Daten und Einblicke aus Werkzeugen, die direkt in Ihren Arbeitsablauf eingebettet sind, von Anfang an erhöhen. So können Sie Ihre Vorgehensweise hinsichtlich bestimmter Ergebnisse und Zertifizierungen gezielt planen und optimieren.