Klíčovým prvkem v procesu performance capture je stále výkon – herce, který se pohybuje a chová jako postava. Bylo to do značné míry díky Serkisově ztvárnění plaché, prchlivé osobnosti, proč ve filmech Dvě věže a Návrat krále postava Gluma fungovala tak dobře. Pro svou roli ve filmu Království Planeta opic hvězdný herec Owen Teague studoval pohyb opic v rezervaci primátů, aby byl jeho herecký výkon skutečně autentický.

Když Serkis řekl médiím o nadcházejícím projektu Pán prstenů: Hon na Gluma, nechal se slyšet, že mu tato technologie dává neskutečnou volnost. „Ta technologie je teď na takové úrovni, že tvůrcům umožňuje s postavami pracovat tak, aby realisticky vyjadřovaly emoce a nepůsobily přitom přehnaně nebo nepřirozeně,“ řekl Serkis. „To je něco, co nyní zjevně funguje na mnohem větší a hlubší úrovni.“

Nyní se však objevují výhrady proti tomu, že režisér může scénu sledovat na tabletu už během natáčení, přičemž systém pro animaci postavy se na data, která zachycují herecký výkon, aplikuje v reálném čase. Winquist říká: „Filmař se nemusí soustředit na skutečný vzhled opic‘ – celou řadu úprav lze provést v postprodukci: například udělat postavu vyšší nebo ji lépe začlenit do záběru. Nejpodstatnější věcí, na kterou je třeba se zaměřit, jsou nuance toho, co se děje v hercově tváři, nejjemnější změny mimiky. Osobně bych se obával potlačení drobných nedokonalostí, které dělají lidský výkon jedinečným. Pokud to režisér není schopen vidět, protože se v reálném čase dívá na přibližný obraz s použitým proxy obličejovým rigem v nízkém rozlišení, nebude mít informace, které potřebuje k rozhodnutí, zda je lepší záběr 5 nebo záběr 6.“

Winquist dodává, že bez ohledu na to, jak dobrá je technologie, režisér a animátoři musí skutečně vidět, co herec předvádí – jemné pohyby očí o velikosti pouhých několika pixelů dokáží zprostředkovat to, jak postava přemýšlí a reaguje“.

Mezi současně probíhajícími procesy performance capture během natáčení a augmentací CGI během postprodukce existuje rovnováha. „Jsou chvíle, kdy musíme vytvořit něco, co režisér v den natáčení z nějakého důvodu nezachytil,“ vysvětluje Winquist. „Říká se, že film reálně vzniká ve střižně, a někteří občas prohlašují: ‚Kdybychom tehdy věděli to, co víme teď, mohli jsme to natočit jinak – ale vy z Wétá FX nám určitě dokážete pomoct, že jo?‘“

A zase jsme zpátky u hereckého výkonu. „Naši animátoři jsou sice šíleně talentovaní, ale mezi režisérem a hercem se odehrává něco zvláštního,“ pokračuje. „To experimentování se děje právě při natáčení. Mezi natáčením a zpracováním vizuálních efektů ale uplyne určitá doba, a i když je to třeba jen pár hodin. Jenže do té doby je už to kouzlo, které se spontánně odehrává pouze na place, dávno pryč.“