Letzte Aktualisierung: [Aktualisiertes Datum]

Für Einkäufe im Vereinigten Königreich, im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz.

Ihre Online-Kauftransaktion („Transaktion“) unterliegt den nachstehenden Geschäftsbedingungen, die einen Vertrag (der „Vertrag“) zwischen Ihnen und Autodesk Ireland Operations Unlimited Company, einem irischen Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz unter der Adresse 1 Windmill Lane, Dublin 2, D02 F206, Republik Irland („Autodesk“), begründen, der diese Transaktion nach Annahme Ihrer Transaktionsbestellung durch Autodesk regelt. Lesen Sie diese Geschäftsbedingungen aufmerksam durch.

Mit dem Absenden Ihrer Bestellung akzeptieren Sie diese Geschäftsbedingungen des sicheren Autodesk-Bezahlvorgangs, über den Sie Ihre Transaktionsbestellung aufgeben (der „Online-Einkaufswagen“): (A) Sie bestätigen, dass Sie diese Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden haben und dass Sie sich im Namen des Unternehmens oder einer anderen juristischen Person, für das bzw. die Sie („Sie“) handeln („Unternehmen“), oder in Ihrem eigenen Namen als natürliche Person, falls Sie nicht für ein Unternehmen handeln, zu ihrer Einhaltung verpflichten; (B) Sie erklären und versichern, dass Sie (i) das Recht, die Befugnis und die Vollmacht besitzen, im Namen Ihres Unternehmens (sofern zutreffend) zu handeln und Ihr Unternehmen (sofern zutreffend) oder sich selbst (falls Sie nicht für ein Unternehmen handeln) zu verpflichten, (ii) in Ihrem Wohnsitzland mindestens volljährig sind, (iii) sich ausschließlich auf die in diesem Vertrag ausdrücklich dargelegten Aussagen und Zusicherungen und nicht auf Aussagen oder Zusicherungen eines Autodesk-Vertreters oder Dritter, darunter Handelsvertreter, Dienstleistungsanbieter oder Fachhändler, verlassen und (iv) Sie diesen Vertrag als B2B-Transaktion abschließen.

Diese Geschäftsbedingungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Daher sollten Sie sie vor jeder Bestellung erneut lesen, auch wenn Sie dies bereits früher getan haben. Autodesk empfiehlt, eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen (und aller sonstigen Dokumente, auf die in diesen Geschäftsbedingungen Bezug genommen wird) zur Information auszudrucken und aufzubewahren. Autodesk behält die Versionskontrolle über alle Geschäftsbedingungen. Ein Exemplar der Geschäftsbedingungen, die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung in Kraft sind, kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Beachten Sie, dass Ihre Nutzung der von Ihnen erworbenen Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements zusätzlichen Nutzungsbedingungen (wie unten definiert) unterliegt.

1. Bestellungen.

1.1 Indem Sie auf „Bestellung übermitteln“, „Kaufen“ oder eine ähnliche Schaltfläche klicken, geben Sie online eine Transaktionsbestellung für den Kauf von Produkten, Dienstleistungen und/oder Abonnements von Autodesk gemäß diesen Geschäftsbedingungen auf.



1.2 Indem Sie Ihre Daten für Ihre Transaktionsbestellung an Autodesk übermitteln, stimmen Sie zu, dass diese Informationen zur Erfüllung Ihrer Transaktionsbestellung und in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung von Autodesk verarbeitet werden. Die Datenschutzerklärung von Autodesk wird durch Verweis in diese Geschäftsbedingungen aufgenommen und dadurch zu einem Bestandteil davon.

1.3 Eine von Ihnen aufgegebene Transaktionsbestellung stellt ein unwiderrufliches Angebot Ihrerseits an Autodesk dar, die in der Transaktionsbestellung genannten Produkte und/oder Dienstleistungen und/oder Abonnements gemäß diesen Geschäftsbedingungen zu dem im Online-Einkaufswagen angegebenen Preis für diese Produkte und/oder Dienstleistungen und/oder Abonnements zu erwerben, und unterliegt der anschließenden Annahme und Erfüllung durch Autodesk. Dabei ist es unerheblich, ob die Schaltfläche oder der Link, die bzw. den Sie anklicken oder aktivieren, um Ihre Transaktionsbestellung an Autodesk zu übermitteln, Bezeichnungen wie „Kaufen“ enthält oder anderweitig als letzter Schritt bei der Durchführung Ihrer Transaktionsbestellung interpretiert werden könnte. Eine etwaige Bestellung zur Verlängerung (siehe Abschnitt 8 dieser Geschäftsbedingungen) stellt eine andere Transaktion dar.



1.4 Sie erhalten eine Bestell-/Empfangsbestätigung von Autodesk, sobald Ihre Transaktionsbestellung zur Bearbeitung und Bestellausführung gesendet wurde und eingegangen ist. Beachten Sie, dass eine solche Bestätigung keine formelle Annahme Ihrer Transaktionsbestellung darstellt. Die Annahme erfolgt erst, wenn Autodesk Ihnen die in der Transaktionsbestellung genannten Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements gemäß Abschnitt 6 dieses Vertrags zur Verfügung gestellt hat. Autodesk kann Ihre Transaktionsbestellung oder eine Verlängerung (sofern zutreffend) jederzeit und aus beliebigem Grund stornieren, bevor Ihre Transaktionsbestellung oder Ihre Verlängerung (sofern zutreffend) ausgeführt wird. In diesem Fall erstattet Autodesk alle Zahlungen, die Sie bereits für diese Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements geleistet haben.



1.5 Falls Autodesk nicht in der Lage ist, die Zahlung mit der Zahlungsmethode zu verarbeiten, die Sie bei Ihrer Transaktionsbestellung angegeben haben, Sie anderweitig keine Zahlung bei Fälligkeit leisten oder Autodesk Grund zu der Annahme hat, dass Sie (i) anderweitig gegen diese Geschäftsbedingungen und/oder eine andere Vereinbarung, die Sie mit uns getroffen haben, verstoßen, oder (ii) aufgrund des anwendbaren Rechts nicht berechtigt sind, Produkte, Dienstleistungen oder Abonnements, die über den Online-Einkaufswagen erworben wurden, zu kaufen oder zu nutzen, oder (iii) sich im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung von Produkten, Dienstleistungen oder Abonnements an betrügerischen oder kriminellen Aktivitäten beteiligt haben, kann Autodesk unbeschadet seiner sonstigen Rechte einige oder alle der folgenden Maßnahmen ergreifen: (a) die Auftragserfüllung für Produkte, Dienstleistungen oder Abonnements an Sie stoppen, (b) den fortgesetzten Zugang zu Produkten, Dienstleistungen oder Abonnements einstellen oder aussetzen oder (c) einen automatischen Verlängerungsplan kündigen, an dem Sie teilnehmen möchten.

1.6 Ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit der anderen Abschnitte dieses Vertrags behält sich Autodesk das Recht vor, Transaktionsbestellungen, die Sie bei Autodesk aufgeben, zu begrenzen oder abzulehnen. Darüber hinaus behält sich Autodesk das Recht vor, die Gültigkeit aller Transaktionsbestellungen zu überprüfen und/oder Transaktionsbestellungen zu stornieren, falls Autodesk Beweise für Betrug, Manipulation und/oder einen anderen Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen dieses Vertrags feststellt. Autodesk kann nach alleinigem Ermessen die Kaufmenge pro Person oder pro Bestellung begrenzen oder stornieren. Diese Beschränkungen können Transaktionsbestellungen umfassen, die von oder unter demselben Konto, mit derselben Kreditkarte und/oder mit derselben Rechnungs- und/oder Lieferadresse aufgegeben werden. Kann Autodesk Ihre Bestellung aus irgendeinem Grund nicht oder nur teilweise ausführen oder ablehnen, gibt Autodesk Ihnen die Möglichkeit, die betreffende Bestellung vollständig zu stornieren. In diesem Fall erstattet Autodesk alle gezahlten Beträge gemäß der Autodesk-Rückgaberichtlinie.



2. Preis.

2.1 Der Preis für die von Ihnen bestellten Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements sowie alle zusätzlichen Gebühren, die für Ihre Transaktionsbestellung anfallen, werden Ihnen im Online-Einkaufswagen für diese Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements mitgeteilt und auch auf Ihrer Bestell-/Empfangsbestätigung angegeben. Ihre Kreditkarte oder eine andere akzeptierte Zahlungsmethode werden für diese Preise und Gebühren belastet.



3. Steuern.

3.1 Alle angegebenen und von Ihnen zu zahlenden Beträge verstehen sich zuzüglich Steuern, Abgaben oder ähnlicher staatlicher Gebühren, die auf Grund einer Rechtsordnung erhoben werden können, darunter Bundes-, Einzelstaats-, Provinz-/Gebiets- oder lokale Steuern wie Verkaufs-, Verbrauchs-, Mehrwert-, Gebrauchs- oder Waren- und Dienstleistungssteuern oder gleichwertige Steuern. Dabei ist es unerheblich, ob sie für die Lieferung, den Besitz oder die Nutzung der Produkte, Dienstleistungen oder Abonnements oder anderweitig erhoben werden („Steuern“). Ausgenommen sind Steuern auf Nettoeinnahmen oder Nettovermögen oder Franchise-Steuern, die für Autodesk festgesetzt wurden. Diese Steuern, die von Autodesk einzubehalten oder zu zahlen sind, liegen in Ihrer Verantwortung und erscheinen als separater Posten auf Ihrer Bestell-/Empfangsbestätigung (es sei denn, Autodesk erhält vor der Bearbeitung Ihrer Transaktionsbestellung eine gültige Steuerbefreiungsbescheinigung von Ihnen).

4. Zahlungsmethoden.

4.1 Die von Autodesk anerkannten Zahlungsmethoden werden im Online-Einkaufswagen aufgeführt. Nur von Autodesk anerkannte Zahlungsmethoden werden von Autodesk akzeptiert. Autodesk bietet keine Kreditbedingungen an, es sei denn, dies ist ausdrücklich im Online-Einkaufswagen angegeben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Dienstleistungen eines externen Zahlungs- oder Abrechnungsanbieters in Verbindung mit Ihrem Kauf bei Autodesk in Anspruch zu nehmen, und unter der Voraussetzung, dass Autodesk Zahlungen von diesem externen Anbieter in Ihrem Namen akzeptiert, unterliegt Ihre Nutzung dieser Dienstleistungen den jeweiligen Geschäftsbedingungen des betreffenden externen Anbieters. Möglicherweise müssen Sie ein Konto bei einem solchen externen Anbieter erstellen und/oder diesem externen Anbieter Ihre Bankkonto- oder Kredit-/Debitkartendaten mitteilen. Autodesk kann den externen Zahlungsanbieter auch selbst überprüfen und Zahlungen über diesen externen Anbieter jederzeit ablehnen. In Fällen, in denen Autodesk keine Zahlungen von einem externen Zahlungs- oder Abrechnungsanbieter akzeptiert, oder wenn der Zahlungsanbieter keine Zahlung vornimmt, sind Sie dafür verantwortlich, laut der Zahlungsbedingungen fällige Zahlungen über eine von Autodesk anerkannte Zahlungsmethode zu leisten. Autodesk übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit Handlungen oder Unterlassungen eines externen Zahlungs- oder Abrechnungsanbieters, und Sie verpflichten sich, Autodesk schadlos zu halten, einschließlich, jedoch nicht ausschließlich in Fällen, bei denen von Ihnen beauftragte externe Zahlungs- oder Abrechnungsanbieter infolge Nichtzahlung Rechte an Autodesk-Angeboten geltend machen. Autodesk behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen die zulässigen Zahlungsmethoden, darunter die Kreditkarten und/oder andere Zahlungsoptionen, die Autodesk akzeptieren kann, jederzeit zu ändern.



4.2 Die Zahlung erfolgt mit der in Ihrer Transaktionsbestellung ausgewählten Zahlungsmethode und in der im Online-Einkaufswagen angegebenen Währung. Ihre Transaktionsbestellung ist vollständig bezahlt, wenn der Betrag der anwendbaren Preise und Gebühren in der betreffenden Währung bei Autodesk eingegangen ist. Alle Wechselkurskosten oder Bankprovisionen, die mit der Zahlung verbunden sind, sind von Ihnen zu tragen. Bei Auftragserfüllung werden von Autodesk Ihre Kreditkarten, Debitkarten oder andere zulässige Zahlungsmethoden für Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen und/oder Abonnements belastet. Autodesk behält sich das Recht vor, Kredit- oder Debitkartenzahlungen vor der Annahme Ihrer Transaktionsbestellung zu überprüfen und/oder zu autorisieren. Sobald Ihre Transaktionsbestellung angenommen wurde, sendet Autodesk Ihnen eine Bestell-/Empfangsbestätigung, die Ihren Kauf und den Ihnen in Rechnung gestellten Betrag bestätigt.

Für jeden überfälligen Betrag verrechnet Autodesk die Forderungen mit den an Sie fälligen Beträgen. Autodesk behält sich das Recht vor, Dritte mit der Einziehung überfälliger Beträge zu beauftragen. Für die angemessenen Kosten dieser Unterstützung sind Sie verantwortlich.

5. Nutzungsbedingungen.

5.1 Produkte werden an Sie lizenziert und nicht verkauft. Alle Verweise in diesen Geschäftsbedingungen auf den Verkauf, das Angebot oder den Kauf von „Produkten“, bei denen es sich um Softwareprogramme handelt, beziehen sich auf den Verkauf der entsprechenden Endbenutzerlizenz zur Nutzung von Softwareprogrammen. Die erworbenen Produkte, Dienstleistungen und Abonnements unterliegen den Bestimmungen in den beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen, Leistungen und Vorteilen für Kunden mit Wartungsvertrag oder Abonnement, Abonnementtypen und zusätzlichen Bedingungen oder den anderweitig von Autodesk angegebenen Bestimmungen, die die Nutzung dieser Produkte und/oder Dienstleistungen und/oder den Zugriff darauf regeln („Nutzungsbedingungen“). Die Nutzungsbedingungen finden Sie hier Nutzungsbedingungen. Die geltenden Nutzungsbedingungen enthalten wichtige zusätzliche Geschäftsbedingungen, Gewährleistungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen. Diese Nutzungsbedingungen werden durch Verweis in die vorliegenden Geschäftsbedingungen aufgenommen. Indem Sie auf „Bestellung übermitteln“, „Kaufen“ oder eine ähnliche Schaltfläche klicken und/oder auf Ihre Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements zugreifen, erklären Sie, dass Sie diese zusätzlichen anwendbaren Nutzungsbedingungen gelesen haben und sie einhalten werden und jedes Produkt, jede Dienstleistung und/oder jedes Abonnement in Übereinstimmung damit verwenden.

6. Lieferung.

6.1 Von Ihnen erworbene Softwareprodukte, Dienstleistungen und/oder Abonnements werden Ihnen zum elektronischen Download und/oder Zugriff über den mit Ihrer Transaktionsbestellung verknüpften Autodesk Account oder über eine andere von Autodesk angegebene Website oder einen anderen von Autodesk angegebenen Link zur Verfügung gestellt und (falls zutreffend) erhalten Sie an die E-Mail-Adresse, die Sie bei Ihrer Transaktionsbestellung angegeben haben oder die mit Ihrem Konto bei Autodesk Account verknüpft ist, eine entsprechende gültige Seriennummer für diese Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements. Die geltenden Nutzungsbedingungen können Einschränkungen enthalten, die festlegen, wo auf die Produkte, Dienstleistungen und/oder Abonnements zugegriffen und diese genutzt werden dürfen. Autodesk ist nicht verpflichtet, Produkte und/oder Dienstleistungen und/oder Abonnements zum elektronischen Download oder Zugriff über eine Adresse außerhalb der Vereinigten Staaten und U.S.-Territorien zur Verfügung zu stellen.



7. Stornierung und Rückerstattung .

7.1 Sie können Ihren Kauf von Produkten, Dienstleistungen und/oder Abonnements gemäß den Bedingungen der Autodesk-Rückgaberichtlinie stornieren, die durch Verweis in die vorliegenden Geschäftsbedingungen aufgenommen wird.

8. Automatische Verlängerung von Dienstleistungen oder Abonnements.

8.1 Wenn Sie eine Dienstleistung oder ein Abonnement erwerben, indem Sie auf „Bestellung übermitteln“, „Kaufen“ oder eine ähnliche Schaltfläche klicken und Ihren Kauf abschließen, fordern Sie Autodesk ausdrücklich auf und ermächtigen Autodesk, Ihre Dienstleistung bzw. Ihr Abonnement bis zu Ihrer Kündigung gemäß der Autodesk-Rückgaberichtlinie automatisch um aufeinanderfolgende Verlängerungslaufzeiten zu verlängern, die jeweils der von Ihnen erworbenen ursprünglichen Laufzeit entsprechen. Sofern Sie Autodesk nicht unter Verwendung der Zahlungsinformationen, die Sie bei Ihrem ursprünglichen Kauf angegeben haben, über eine Preisänderung (siehe unten) informiert, erfolgt die Verlängerung zum Kaufpreis für Ihre erste Laufzeit (zuzüglich eventueller/aller anwendbaren Steuern und sonstigen Gebühren und Abgaben).

8.2 Für Dienstleistungen oder Abonnements mit einer bestimmten Anfangslaufzeit (z. B. Jahreslaufzeit) erhalten Sie von Autodesk mindestens eine E-Mail, die Sie an jede bevorstehende Verlängerung der betreffenden Dienstleistung bzw. des Abonnements erinnert. Darüber hinaus sendet Autodesk für alle/beliebige Dienstleistungen oder Abonnements jedes Mal eine Bestätigung an Ihr Autodesk Konto, wenn Ihre Dienstleistung oder Ihr Abonnement automatisch verlängert wird.



8.3 Autodesk kann den Preis für die Verlängerung Ihrer Dienstleistung oder Ihres Abonnements zum nächsten Verlängerungsdatum ändern. In diesem Fall erhalten Sie vorab eine entsprechende Benachrichtigung von Autodesk. Vor dem Inkrafttreten Ihrer Verlängerung (das betreffende Datum wird in der Ihnen zugestellten Mitteilung angegeben) können Sie eine automatische Verlängerung für eine bestimmte Dienstleistung oder ein bestimmtes Abonnement jederzeit und aus beliebigem Grund kündigen (u. a. wenn Sie einer Preisänderung nicht zustimmen). Melden Sie sich dazu bei Ihrem Autodesk Konto an und folgen Sie den Schritten zum Kündigen der jeweiligen automatischen Verlängerung.



8.4 Bestimmte Dienstleistungen oder Abonnements, darunter Premium- und Flex-Token, die nicht auf Laufzeitbasis zur Verfügung gestellt werden, werden nicht automatisch verlängert. Für die fortgesetzte Nutzung müssen sie nach Ablauf erneut erworben werden.



9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG.

9.1 DIE GESAMTHAFTUNG VON AUTODESK UND SEINEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, TOCHTERGESELLSCHAFTEN SOWIE DEREN MITARBEITERN, LEITENDEN ANGESTELLTEN UND GESCHÄFTSFÜHRERN WIRD IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG UND STETS VORBEHALTLICH ABSCHNITT 9.2 WIE FOLGT BESCHRÄNKT: FÜR SÄMTLICHE KOSTEN, VERLUSTE ODER SCHADENSERSATZZAHLUNGEN AUS ANSPRÜCHEN, DIE SICH IN IRGENDEINER WEISE – SEI ES AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) ODER ANDERWEITIG – ERGEBEN AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT (1) JEDER TRANSAKTION UND/ODER EINER DAMIT VERBUNDENEN VERLETZUNG ODER NICHTERFÜLLUNG DIESES VERTRAGS – UNABHÄNGIG DAVON, WIE WESENTLICH SIE IST – UND (2) JEDER NACHFOLGENDEN VERLÄNGERUNGSTRANSAKTION UND/ODER JEDER DAMIT VERBUNDENEN VERLETZUNG ODER NICHTERFÜLLUNG DIESES VERTRAGS – UNABHÄNGIG DAVON, WIE WESENTLICH SIE IST – MAXIMAL AUF IHRE DIREKTEN SCHÄDEN. DIESE GESAMTHAFTUNG ÜBERSTEIGT NICHT DEN GESAMTWERT DER BETREFFENDEN TRANSAKTION BZW. VERLÄNGERUNGSTRANSAKTION. DARÜBER HINAUS HAFTEN WEDER SIE NOCH AUTODESK FÜR KONKRETE, INDIREKTE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, STRAFSCHADENSERSATZ ODER EXEMPLARISCHEN SCHADENSERSATZ ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, EINNAHMEN, VERTRÄGE ODER KUNDEN, NUTZUNGSAUSFALL, DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, KOSTEN FÜR ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE NICHTREALISIERUNG ERWARTETER KOSTENEINSPARUNGEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE HINGEWIESEN WURDE ODER DIESE SCHÄDEN ODER VERLUSTE VERNÜNFTIGERWEISE VORHERSEHBAR WAREN. SIE BESTÄTIGEN, DASS DIE BETRÄGE, DIE FÜR IHRE TRANSAKTION ODER FÜR EINE VERLÄNGERUNGSTRANSAKTION BERECHNET WERDEN, DIESE RISIKOVERTEILUNG ANGEMESSEN WIDERSPIEGELN. STETS UNTER DEM VORBEHALT VON ABSCHNITT 9.2 GELTEN DIESE BESCHRÄNKUNGEN UNGEACHTET DER NICHTERFÜLLUNG DES WESENTLICHEN ZWECKS EINER BEGRENZTEN ABHILFEMASSNAHME.



9.2 BESTIMMTE GESETZE KÖNNEN GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN, GARANTIEN ODER VERPFLICHTUNGEN ENTHALTEN, DIE NUR IN BEGRENZTEM UMFANG AUSGESCHLOSSEN, EINGESCHRÄNKT ODER GEÄNDERT WERDEN KÖNNEN. DIESER VERTRAG VERSTEHT SICH VORBEHALTLICH DIESER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN. WENN DIESE GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN UNGEACHTET ANDERER BESTIMMUNGEN IN DIESEM VERTRAG ANWENDBAR SIND, BESCHRÄNKT AUTODESK IN DEM UMFANG, IN DEM AUTODESK DAZU BERECHTIGT IST, SEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF ANSPRÜCHE AUS DIESEN BESTIMMUNGEN NACH EIGENEM ERMESSEN AUF DIE ERNEUTE LIEFERUNG DER WAREN BZW. DIE ERNEUTE ERBRINGUNG DER DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE ZAHLUNG DER KOSTEN FÜR DIE REPARATUR ODER DIE ERSETZUNG DER WAREN BZW. DIE ERNEUTE ERBRINGUNG DER DIENSTLEISTUNGEN.



10. Exportkontrollen.

10.1 Gemäß den Gesetzen und Vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Länder in Bezug auf den internationalen Handel dürfen Sie und Ihre Mitarbeiter (sofern zutreffend), Vertreter und Dritte Produkte, Dienstleistungen, Dokumentationen oder technische Daten von Autodesk weder direkt noch indirekt an Länder, Unternehmen oder andere Parteien weitergeben, exportieren oder reexportieren, die nicht zu deren Erhalt berechtigt sind, oder für Verwendungszwecke, die durch Gesetze und Vorschriften des US-Handelsministeriums oder des US-Finanzministeriums in ihrer jeweils gültigen Fassung oder aufgrund anderer Gesetze oder Vorschriften, denen Sie möglicherweise unterliegen, verboten sind.



11. Gesamte Vereinbarung. .

11.1 Dieser Vertrag (und die Dokumente, auf die darin durch Bezugnahme verwiesen wird) stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Autodesk in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar. Er vereint und ersetzt alle früheren mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen, Absprachen, Verhandlungen und Gespräche zwischen Ihnen und Autodesk oder einem seiner Handelsvertreter, Dienstleistungsanbieter und Fachhändler. Sofern nicht ausdrücklich in diesem Vertrag festgelegt, existieren keine Garantien, Zusicherungen oder sonstigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und Autodesk in Verbindung mit dem Vertragsgegenstand. Sofern nicht ausdrücklich in diesem Vertrag festgelegt, sind alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, Bedingungen und Verpflichtungen im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Sie erkennen ferner an und stimmen zu, dass keine zusätzlichen oder abweichenden Geschäftsbedingungen, die zusammen mit einer Bestellung oder einem anderen Bestelldokument, die bzw. das von Ihnen ausgestellt wird, übermittelt werden oder auf die Sie anderweitig Bezug nehmen, einschließlich vorgedruckter Bedingungen, auf diesen Vertrag Anwendung finden oder für Autodesk bindend sind, es sei denn, ein bevollmächtigter Vertreter von Autodesk hat diesen Bedingungen ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Sie erkennen an und stimmen zu, dass i) Autodesk nicht verpflichtet ist, Geschäfts- oder Produktpläne, Produkt-Roadmaps und vorgeschlagene Produktspezifikationen von Autodesk fortzusetzen oder umzusetzen, die Autodesk oder einer seiner Handelsvertreter, Dienstleistungsanbieter und Fachhändler möglicherweise mit Ihnen besprochen haben, einschließlich solcher, die im Rahmen von Vertraulichkeitsvereinbarungen besprochen wurden, ii) Aussagen von Autodesk oder einem seiner Handelsvertreter, Dienstleistungsanbieter und Fachhändler, auch in Verbindung mit solchen Plänen, nicht als Versprechen oder Garantie für die zukünftige Lieferung von Produkten oder Funktionen bzw. Erbringung von Dienstleistungen gedacht sind, (iii) Sie sich nicht auf Versprechen, Zusicherungen, Verpflichtungen, Darstellungen oder Aussagen verlassen, die (gutgläubig oder fahrlässig) von einer anderen Partei oder einer anderen Person, einschließlich eines Handelsvertreters, Dienstleistungsanbieters und Fachhändlers von Autodesk, gemacht werden, und diesbezüglich auch keinen Anspruch auf Abhilfemaßnahmen haben, es sei denn, dies ist ausdrücklich in diesem Vertrag festgelegt, und (iv) kein Handelsvertreter von Autodesk (sofern zutreffend) ein ausdrückliches oder stillschweigendes Recht oder eine ausdrückliche oder stillschweigende Befugnis besitzt, für oder im Namen von Autodesk Verpflichtungen einzugehen oder zu schaffen oder Autodesk an Verpflichtungen, Verträge, Vereinbarungen oder Zusicherungen mit Ihnen zu binden.



12. Allgemeines.

12.1 Autodesk kann die Dienstleistungen von Subunternehmern oder Dienstleistungsanbietern in Anspruch nehmen, die Autodesk bei der Erfüllung seiner Pflichten aus diesem Vertrag unterstützen. Autodesk kann alle oder einige seiner Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag ohne Ihre Zustimmung oder eine Benachrichtigung an Sie abtreten. Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte aus diesem Vertrag ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Autodesk abzutreten oder zu übertragen. Jede angebliche Abtretung oder Übertragung ist nichtig.

12.2 Keine Lockerung, Unterlassung, Verzögerung oder Nachsicht Ihrerseits oder seitens Autodesk bei der Durchsetzung einer der Geschäftsbedingungen dieses Vertrags oder die Gewährung von Zeit durch eine Partei für die andere Partei führt zu einer Beeinträchtigung oder Einschränkung dieser Rechte und Befugnisse. Ein Verzicht auf eine Bestimmung oder Bedingung dieses Vertrags ist nur wirksam, wenn er schriftlich durch die verzichtende Partei erklärt wird.



12.3 Falls ein zuständiges Gericht aus irgendeinem Grund feststellt, dass eine Bestimmung oder ein Teil der Geschäftsbedingungen dieses Vertrags nach geltendem Recht in einem bestimmten Land oder Rechtsraum in Bezug auf die Transaktion, auf die sich dieser Vertrag bezieht, rechtswidrig, nicht durchsetzbar oder ungültig ist, bleiben die übrigen Geschäftsbedingungen dieses Vertrags (soweit gesetzlich zulässig) in Bezug auf die betreffende Transaktion in vollem Umfang in Kraft und wirksam.



12.4 Wenn Autodesk aufgrund unvorhersehbarer Umstände oder Ursachen, die außerhalb seiner zumutbaren Kontrolle liegen, nicht in der Lage ist, seinen Pflichten nachzukommen, so stellt dies keinen Verstoß gegen diesen Vertrag seitens Autodesk dar.

12.5 Sie sind verpflichtet, alle Preis- und Geschäftsinformationen, die von Autodesk oder einem seiner Handelsvertreter, Dienstleistungsanbieter und Fachhändler offengelegt werden, vertraulich zu behandeln.



13. Geltendes Recht.

13.1 Jede Klage oder jeder Fall, der sich aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung ergibt, muss gemäß dem geltenden Recht und dem in den Nutzungsbedingungen festgelegten Gerichtsstand vorgebracht werden. Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen kann Autodesk in jedem Land oder Rechtsraum bzw. an jedem Gerichtsstand Unterlassungsansprüche und andere billigkeitsrechtliche (oder gleichwertige) Rechtsmittel beantragen.

13.1 Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf findet keine Anwendung auf diese Geschäftsbedingungen.