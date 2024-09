Falls Sie unter Vertrag genommen wurden, um ein spezifisches digitales Produkt (etwa ein Modell oder ein gerendertes Bild) zu liefern, dessen Wert unter 100.000 €* liegt, dürfen Sie Maya Indie verwenden.

Wenn Sie jedoch in Voll- oder Teilzeit für die Arbeit an einem Projekt bei diesem Unternehmen unter Vertrag genommen wurden, muss für die Dauer Ihrer Arbeit am Projekt eine gewerbliche Volllizenz erworben werden.

* Beachten Sie, dass diese Einschränkung je nach Nutzungsland unterschiedlich ausfallen kann.