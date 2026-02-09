Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Flow Capture réunit le meilleur de PIX et de Moxion dans un jeu d’outils puissants. En combinant les atouts des deux plateformes, les équipes de production bénéficient des meilleurs flux de travail pour les épreuves de tournage, d’une révision en temps réel, d’une sécurité de niveau professionnel et d’une assistance de classe mondiale, le tout dans un seul produit unifié.
PIX est une solution mondiale de collaboration et de partage d’actifs destinée à l’industrie cinématographique et du divertissement. Les contributeurs du monde entier peuvent accéder instantanément aux dernières mises à jour du projet. Grâce à l’intégration de Flow Capture, les cinéastes disposent d’un jeu d’outils sécurisés et unifiés pour gérer et réviser les productions même les plus complexes.
Flow Capture (anciennement PIX et Moxion) est la plateforme de révision et de collaboration de nouvelle génération d’Autodesk, conçue pour les environnements de production dynamiques et hautement sécurisés d’aujourd’hui. Destinée aux studios, aux streameurs et aux équipes de création qui travaillent sur des flux de travail hybrides, à distance et sur le plateau de tournage, Flow Capture offre un retour d’information en temps réel, une précision HDR et une protection sécurisée du contenu, le tout dans une solution rationalisée.
Collaborez en temps réel avec une sécurité et une précision créative inégalées
Les Flow Capture Rooms (site Web É.-U.) rassemblent tout dans un environnement infonuagique sécurisé, des assets déjà chargés aux diffusions en direct. Révisez, annotez et discutez, le tout sans changer de plateforme.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Twisted Pictures
Conçu pour la révision haute performance, Flow Capture offre des épreuves de tournage ultra-rapides en HDR10 et Dolby Vision. Grâce au tatouage numérique d’investigation et à la gestion des droits numériques, votre propriété intellectuelle est protégée à chaque étape.
Flow Capture permet d’accéder instantanément aux flux de caméra à partir des plateaux ou des baies d’édition, ce qui permet aux équipes de visualiser les séquences dès leur capture et d’y réagir immédiatement. Que vous soyez en postproduction ou à l’autre bout du monde, vous êtes toujours en phase avec la production.
Image publiée avec l’aimable autorisation de 44 Blue Productions
Flow Capture s’intègre à des outils de création populaires tels que Flow Production Tracking, Flame et AVID Media Composer, ce qui facilite le déplacement des séquences, des ressources et des métadonnées tout en simplifiant les flux de travail entre les équipes.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Netflix
Lorsqu’un accident évité de justesse sur un plateau de tournage en Nouvelle-Zélande a fait naître une grande idée, Hugh Calveley s’est lancé dans la réinvention des flux de travail de production. Flow Capture est né de ce moment-là. Il a été conçu pour transmettre les séquences et les métadonnées directement du plateau au nuage, permettant ainsi de prendre des décisions en temps réel qui font gagner des journées entières de tournage. Aujourd’hui, les plus grands studios comme Amazon lui font confiance. Il est conçu pour ravir les créatifs avec rapidité, sécurité et simplicité.
Gardez le contrôle de votre production grâce à des outils qui rationalisent les approbations, protègent la propriété intellectuelle et offrent une visibilité en temps réel sur les progrès réalisés. Flow Capture et PIX vous aident à prendre des décisions plus rapidement tout en garantissant la cohésion de votre équipe et la sécurité de vos actifs.
Simplifiez les cycles de révision et réduisez les délais d’exécution grâce à des médias centralisés, à la diffusion en direct et à des outils de retour d’information intégrés. Que vous gériez les épreuves de tournage ou les montages finaux, Flow Capture et PIX assurent la fluidité de votre pipeline de postproduction.
Visionnez les séquences HDR avec précision et rapidité, même lorsque vous n’êtes pas sur le plateau. La prise en charge par Flow Capture de Dolby Vision et de la diffusion en temps réel garantit que votre intention créative est préservée, de l’objectif à la livraison finale.
Collaborez entre différents sites grâce à un accès sécurisé aux séquences, aux métadonnées et aux notes, le tout en un seul endroit. Flow Capture et PIX s’intègrent à votre pipeline existant, permettant des itérations plus rapides et des décisions plus intelligentes sans compromettre la qualité ou la sécurité.
Autodesk Flow Capture réunit le meilleur de deux produits, PIX et Moxion, dans un jeu d’outils puissants.
Moxion a été racheté par Autodesk et fait désormais partie de Flow Capture. Sa technologie de base et son équipe continuent d’alimenter Flow Capture, qui s’appuie sur les atouts de Moxion en matière de flux de travail de la caméra au nuage, de révision en temps réel et de collaboration multimédia sécurisée pour les productions modernes.
Oui, les clients PIX peuvent acheter Flow Capture par l’intermédiaire des représentants commerciaux Autodesk.
Flow Capture offre jusqu’à 6 To de stockage par compte. Les clients PIX conservent leurs droits de stockage existants.
Non, Flow Capture est disponible exclusivement par l’intermédiaire de l’équipe commerciale d’Autodesk. Remplissez ce formulaire pour contacter notre équipe commerciale.
