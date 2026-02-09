Lorsqu’un accident évité de justesse sur un plateau de tournage en Nouvelle-Zélande a fait naître une grande idée, Hugh Calveley s’est lancé dans la réinvention des flux de travail de production. Flow Capture est né de ce moment-là. Il a été conçu pour transmettre les séquences et les métadonnées directement du plateau au nuage, permettant ainsi de prendre des décisions en temps réel qui font gagner des journées entières de tournage. Aujourd’hui, les plus grands studios comme Amazon lui font confiance. Il est conçu pour ravir les créatifs avec rapidité, sécurité et simplicité.