Reconnue par les studios. Conçu pour l’avenir

PIX : solution de gestion de la production leader du secteur

PIX (qui fait désormais partie de Flow Capture) est une solution puissante pour les flux de travail de révision sécurisés et collaboratifs, à laquelle les plus grandes productions du monde entier font confiance.

Connexion au client PIX

Image publiée avec l’aimable autorisation de Kirsty Griffin/Netflix

Une capture d’écran du logiciel Flow Capture montre une session de révision collaborative en temps réel avec des séquences annotées au milieu, ainsi que les écrans vidéo et les commentaires des participants à droite.

Flow Capture : conçu à partir du meilleur de PIX et Moxion

Flow Capture réunit le meilleur de PIX et de Moxion dans un jeu d’outils puissants. En combinant les atouts des deux plateformes, les équipes de production bénéficient des meilleurs flux de travail pour les épreuves de tournage, d’une révision en temps réel, d’une sécurité de niveau professionnel et d’une assistance de classe mondiale, le tout dans un seul produit unifié.

Avatar La Voie de l’eau
Image publiée avec l’aimable autorisation de 20th Century

PIX : un héritage de révision sécurisée et de qualité studio

PIX est une solution mondiale de collaboration et de partage d’actifs destinée à l’industrie cinématographique et du divertissement. Les contributeurs du monde entier peuvent accéder instantanément aux dernières mises à jour du projet. Grâce à l’intégration de Flow Capture, les cinéastes disposent d’un jeu d’outils sécurisés et unifiés pour gérer et réviser les productions même les plus complexes.

Écran Révision créative d’Autodesk Flow Capture affichant une révision collaborative

Flow Capture : révision en temps réel pour les productions modernes

Flow Capture (anciennement PIX et Moxion) est la plateforme de révision et de collaboration de nouvelle génération d’Autodesk, conçue pour les environnements de production dynamiques et hautement sécurisés d’aujourd’hui. Destinée aux studios, aux streameurs et aux équipes de création qui travaillent sur des flux de travail hybrides, à distance et sur le plateau de tournage, Flow Capture offre un retour d’information en temps réel, une précision HDR et une protection sécurisée du contenu, le tout dans une solution rationalisée.

Fonctionnalités de gestion de la production de Flow Capture

Collaborez en temps réel avec une sécurité et une précision créative inégalées

Une personne debout sous un jet d’eau avec un mur texturé en arrière-plan.

Centralisez les médias et les retours d’information dans les Flow Capture Rooms

Les Flow Capture Rooms (site Web É.-U.) rassemblent tout dans un environnement infonuagique sécurisé, des assets déjà chargés aux diffusions en direct. Révisez, annotez et discutez, le tout sans changer de plateforme.

Image publiée avec l’aimable autorisation de Twisted Pictures

Une personne travaillant sur un logiciel de modification vidéo sur un ordinateur.

Révisez les épreuves de tournage en haute résolution, rapidement et en toute sécurité

Conçu pour la révision haute performance, Flow Capture offre des épreuves de tournage ultra-rapides en HDR10 et Dolby Vision. Grâce au tatouage numérique d’investigation et à la gestion des droits numériques, votre propriété intellectuelle est protégée à chaque étape.

Une maison en proie aux flammes avec des pompiers et des journalistes sur place.

Diffusez en direct depuis le plateau vers n’importe où

Flow Capture permet d’accéder instantanément aux flux de caméra à partir des plateaux ou des baies d’édition, ce qui permet aux équipes de visualiser les séquences dès leur capture et d’y réagir immédiatement. Que vous soyez en postproduction ou à l’autre bout du monde, vous êtes toujours en phase avec la production.

Image publiée avec l’aimable autorisation de 44 Blue Productions

Image tirée de la série Cowboy Bebop diffusée sur Netflix

S’intègre aux meilleurs outils de narration

Flow Capture s’intègre à des outils de création populaires tels que Flow Production TrackingFlame et AVID Media Composer, ce qui facilite le déplacement des séquences, des ressources et des métadonnées tout en simplifiant les flux de travail entre les équipes.

Image publiée avec l’aimable autorisation de Netflix

Capture d’écran de Moxion, la solution infonuagique d’Autodesk pour la révision et la création des épreuves de tournage numériques

D’une simple idée à une solution à l’échelle du studio avec Flow Capture

Lorsqu’un accident évité de justesse sur un plateau de tournage en Nouvelle-Zélande a fait naître une grande idée, Hugh Calveley s’est lancé dans la réinvention des flux de travail de production. Flow Capture est né de ce moment-là. Il a été conçu pour transmettre les séquences et les métadonnées directement du plateau au nuage, permettant ainsi de prendre des décisions en temps réel qui font gagner des journées entières de tournage. Aujourd’hui, les plus grands studios comme Amazon lui font confiance. Il est conçu pour ravir les créatifs avec rapidité, sécurité et simplicité.

Adapté à chaque rôle dans la production

Producteurs et dirigeants

Gardez le contrôle de votre production grâce à des outils qui rationalisent les approbations, protègent la propriété intellectuelle et offrent une visibilité en temps réel sur les progrès réalisés. Flow Capture et PIX vous aident à prendre des décisions plus rapidement tout en garantissant la cohésion de votre équipe et la sécurité de vos actifs.

Superviseurs de postproduction

Simplifiez les cycles de révision et réduisez les délais d’exécution grâce à des médias centralisés, à la diffusion en direct et à des outils de retour d’information intégrés. Que vous gériez les épreuves de tournage ou les montages finaux, Flow Capture et PIX assurent la fluidité de votre pipeline de postproduction.

Directeurs de la photographie

Visionnez les séquences HDR avec précision et rapidité, même lorsque vous n’êtes pas sur le plateau. La prise en charge par Flow Capture de Dolby Vision et de la diffusion en temps réel garantit que votre intention créative est préservée, de l’objectif à la livraison finale.

Équipes d’effets visuels et éditoriales

Collaborez entre différents sites grâce à un accès sécurisé aux séquences, aux métadonnées et aux notes, le tout en un seul endroit. Flow Capture et PIX s’intègrent à votre pipeline existant, permettant des itérations plus rapides et des décisions plus intelligentes sans compromettre la qualité ou la sécurité.

Foire aux questions (FAQ) à propos de PIX et Flow Capture

Qu’est-ce que Flow Capture et quel est son rapport avec PIX?

Autodesk Flow Capture réunit le meilleur de deux produits, PIX et Moxion, dans un jeu d’outils puissants.

Qu’est-il arrivé à Moxion?

Moxion a été racheté par Autodesk et fait désormais partie de Flow Capture. Sa technologie de base et son équipe continuent d’alimenter Flow Capture, qui s’appuie sur les atouts de Moxion en matière de flux de travail de la caméra au nuage, de révision en temps réel et de collaboration multimédia sécurisée pour les productions modernes.

Les clients PIX peuvent-ils acheter Flow Capture dès aujourd’hui?

Oui, les clients PIX peuvent acheter Flow Capture par l’intermédiaire des représentants commerciaux Autodesk.

Existe-t-il une version d’essai de Flow Capture?

Oui, vous pouvez vous inscrire pour obtenir une version d’essai gratuite de 30 jours de Flow Capture ici

Comment le stockage est-il géré dans Flow Capture et PIX?

Flow Capture offre jusqu’à 6 To de stockage par compte. Les clients PIX conservent leurs droits de stockage existants.

Puis-je acheter Flow Capture directement sur Autodesk.com?

Non, Flow Capture est disponible exclusivement par l’intermédiaire de l’équipe commerciale d’Autodesk. Remplissez ce formulaire pour contacter notre équipe commerciale.

Si je suis déjà client PIX, où puis-je accéder à mes projets?

Vous pouvez vous connecter à vos projets PIX à l’adresse suivante : https://project.pixsystem.com/web/#/login/.

 

Pour plus d’informations à ce sujet et d’autres informations d’assistance, rendez-vous sur notre site d’assistance à l’adresse https://help.autodesk.com/view/PIX/FRA/.

Où puis-je obtenir la dernière version de l’application PIX?

Vous pouvez toujours obtenir la dernière version de l’application PIX sur notre site d’assistance https://help.autodesk.com/view/PIX/FRA/. Plus précisément, voici les instructions pour savoir où vous pouvez obtenir la dernière application PIX pour les systèmes d’exploitation pris en charge par PIX :

Voir plus de questions