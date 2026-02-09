Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Le développement de jeux vidéo indépendants gagne en popularité tandis que ce domaine déborde d’idées et de créativité. Les jeux indépendants (ou « indé », abréviation d’« indépendant ») sont généralement créés par un individu ou une petite équipe, sans le soutien ni l’aide financière d’un grand éditeur de jeux. Cette liberté permet aux créateurs indépendants d’explorer des thèmes et des concepts que leurs homologues plus importants pourraient éviter, bien qu’elle comporte également des défis qui lui sont propres.
Autodesk Maya LT a évolué pour devenir Maya Creative : une version flexible et économique de Maya, dotée de robustes outils de rendu, d’animation et de modélisation. Contrairement à Maya LT, Maya Creative supprime certaines limitations, telles que la réduction des exportations de polygones, et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour offrir un jeu d’outils plus complet pour la création de contenu 3D de haute qualité.
415 CA$ pour 100 jetons
Image publiée avec l’aimable autorisation de Gabriel Richaud
Maya Indie offre les mêmes options et fonctionnalités que la version logicielle complète de Maya. Utilisez-le pour animer des personnages réalistes ou créer des effets visuels détaillés à un prix abordable.
Conditions d’admissibilité pour Maya Indie
Image publiée avec l’aimable autorisation de Gal Yosef
3ds Max Indie offre les mêmes options et fonctionnalités que la version logicielle complète de 3ds Max. Utilisez-le pour créer des mondes époustouflants et rendre des scènes de haute qualité sans dépasser votre budget.
Conditions d’admissibilité pour 3ds Max Indie
Image publiée avec l’aimable autorisation de Michael Khoo
Une version simplifiée de Maya conçue pour offrir flexibilité et prix abordable. Cette application inclut des outils de base de modélisation, d’animation et de rendu, ce qui est idéal pour une utilisation commerciale sans restriction de revenus.
Une version complète de Maya proposée à un prix promotionnel pour les utilisateurs admissibles. Cette application comprend tous les outils, y compris la simulation et la prise en charge des plugiciels.
Logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D pour les films, les jeux et la télévision
Logiciel de modélisation, d’animation et de rendu 3D pour les jeux vidéo et la visualisation de conception
Adaptez les capacités de rendu et de simulation de votre studio en fonction de vos besoins et fournissez à vos artistes de puissants outils de modélisation et d’animation
Bien que le terme « jeu indépendant » trouve ses racines au début du XXIe siècle, le concept d’individus ou de petites équipes créant des jeux sans le soutien des éditeurs remonte aux débuts des ordinateurs personnels à la fin des années 1970.
Les premiers ordinateurs personnels comme le ZX Spectrum ont donné aux utilisateurs la possibilité de programmer leurs propres jeux vidéo à partir de zéro, créant ainsi une génération de « codeurs amateurs » qui ont créé des jeux de niche parfois commercialisés dans les magasins ou par correspondance.
Image publiée avec l’aimable autorisation de MicrovOne
La tendance à la création de jeux indépendants s’est poursuivie dans les années 90 grâce à l’essor du PC, avec des créateurs à petite échelle proposant des jeux sous forme de « partagiciel », où les joueurs pouvaient essayer une partie du jeu gratuitement, puis acheter la version complète s’ils l’aimaient.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Jemastock
Le développement d’Internet et, par la suite, des plateformes de distribution de jeux en ligne comme Steam ont inauguré une nouvelle ère dans le développement des jeux vidéo indépendants, permettant aux développeurs d’atteindre un public mondial avec un budget relativement faible. Parmi les jeux indépendants populaires de ces dernières années, citons divers titres tels que Stardew Valley (un jeu de simulation agricole), Hades (un jeu de rôle de type « dungeon crawler ») et Among Us (un jeu de déduction sociale).
Image publiée avec l’aimable autorisation de CD PROJEKT Red
Si vous vous demandez comment créer un jeu indépendant, voici quelques étapes clés à suivre.
La première étape du développement d’un jeu indépendant consiste à déterminer son sujet. Réfléchissez au type de jeu que vous voulez créer; s’agit-il d’un jeu de stratégie en temps réel, d’une arène de bataille en ligne multijoueur (MOBA) ou d’un jeu de rôle (RPG) (pour n’en citer que quelques-uns)? Choisissez la plateforme de votre jeu : sera-t-il destiné aux appareils mobiles, aux consoles ou aux PC? Et tenez compte d’aspects tels que les personnages, les intrigues, les concepts, les fonctionnalités et les mécanismes.
Des recherches approfondies sont essentielles à la création de jeux vidéo. Rassemblez toutes les informations dont vous avez besoin pour le type de jeu que vous souhaitez créer. De nombreux développeurs de jeux indépendants trouvent le document de conception de jeu (GDD) très utile, car il fournit un aperçu de l’ensemble du projet et décrit tous les détails importants relatifs à la création de l’univers.
Le prototypage de jeux est une composante importante du processus de développement de jeux indépendants. Il s’agit de créer un prototype brut de votre jeu pour tester et affiner l’expérience utilisateur, le jeu, les mécanismes et l’orientation artistique. Le prototypage à un stade précoce est important, car il vous permet de détecter les problèmes d’interface et mécaniques qui peuvent facilement être résolus avant d’investir trop de temps et d’argent dans la construction du jeu lui-même. Assurez-vous également de demander à d’autres personnes de tester votre prototype. Elles pourraient trouver des problèmes inattendus qui sont passés inaperçus!
Une fois vos recherches et vos premiers prototypes terminés, il est temps de commencer à développer votre jeu. Vous devez ainsi choisir votre logiciel de développement de jeux indépendant, décider d’un moteur de jeu et sélectionner le langage de programmation que vous utiliserez pour coder votre jeu (davantage d’informations sur les langages de programmation figurent dans la section suivante). Au cours de cette phase de développement, vous pouvez également commencer à écrire le code de votre jeu.
Apprenez de vos prototypes. Résolvez tous les problèmes dès que possible au cours du processus et assurez-vous que votre jeu dispose de l’ensemble des fonctionnalités, paramètres, conceptions, effets sonores et effets visuels nécessaires dont il a besoin. Optimisez l’expérience de jeu autant que possible, en accordant une attention particulière à la convivialité du jeu.
Testez votre jeu et demandez à d’autres personnes de le tester, c’est une étape clé du développement d’un jeu indépendant. L’assurance qualité (AQ) est essentielle au succès de votre jeu, et il est important d’évaluer sa facilité d’utilisation et son aspect indestructible. Testez tous les éléments possibles et corrigez les bogues, les problèmes ou les erreurs que vous pourriez trouver. Cela implique notamment de veiller à ce que votre jeu soit accessible aux joueurs handicapés. Assurez-vous de l’absence d’obstacles qui empêcheront les joueurs de profiter pleinement de votre jeu. Répétez cette étape plusieurs fois pour vous assurer que vous avez tout testé minutieusement.
Lors du développement de votre jeu indépendant, plusieurs langages de programmation différents peuvent être envisagés pour le codage. Les plus populaires et les plus couramment utilisés sont notamment C++, Java, JavaScript, HTML5, C# et Python. Plus votre concept de jeu est complexe, plus votre compréhension des langages de programmation devra être approfondie.
Lorsque vous choisissez le logiciel à utiliser, réfléchissez aux outils qui vous aideront le mieux à modéliser les ressources, à créer des environnements, à animer des personnages et à créer des effets spéciaux, ainsi qu’au moteur de jeu que vous utiliserez pour créer des niveaux et un jeu immersifs.
Si vous travaillez en équipe, envisagez également d’investir dans un outil de gestion de la production (Site Web France). Cela vous aidera à suivre les étapes importantes du projet et à examiner les itérations de votre jeu. Comme vous le verrez ci-dessous, Autodesk propose également divers logiciels de développement de jeux indépendants pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Si vous êtes à la recherche d’une carrière dans le développement de jeux, créer vos propres jeux peut être un excellent moyen de vous lancer et de découvrir quelle partie du processus vous convient le mieux. Les outils de développement de jeux indépendants flexibles d’Autodesk facilitent l’expérimentation. Les rôles clés dans le développement d’un jeu sont les suivants :
Friday Sundae a utilisé Maya pour créer et animer son premier jeu compatible avec les appareils mobiles, There Are No Ghosts at the Grand, en rationalisant tout, des blocages d’environnement aux squelettes de personnages et à la capture de mouvements. La flexibilité et les capacités de script de Maya ont permis à la petite équipe d’automatiser les exportations vers Unity et d’itérer rapidement sur différents appareils, ce qui l’a aidée à donner vie à son jeu de mystère musical.
Harvey Newman, créateur présent sur YouTube et fondateur de Proxima Studio, partage ce qu’il a appris sur le processus de développement.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Proxima Studio
Découvrez comment le studio de jeux indépendant québécois Unreliable Narrators utilise Maya et MotionBuilder pour laisser libre cours à sa créativité et surmonter les obstacles techniques.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Unreliable Narrators
Les développeurs de jeux indépendants Artifice ont largement utilisé Maya Creative pour créer les illustrations colorées de leur jeu de rôle, Legends of the Round Table. Découvrez pourquoi le modèle flexible de paiement à l’utilisation était parfaitement adapté à leur processus.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Artifice Studio
Un « jeu indépendant » est créé par un individu ou une petite équipe de développement sans le soutien technique ou financier d’un grand éditeur de jeux vidéo.
La conception et le développement d’un jeu vidéo indépendant requièrent une créativité artistique et des connaissances techniques en informatique. Les développeurs de jeux doivent avoir une compréhension approfondie des disciplines liées au développement de jeux, comme la maîtrise des langages de programmation, des compétences techniques et la capacité d’utiliser des logiciels de développement de jeux puissants.
Le coût de création d’un jeu indépendant est généralement bien inférieur à celui d’un jeu AAA publié par un grand studio. Les coûts exacts peuvent varier considérablement, d’environ 10 000 $ US à 1 000 000 $ US pour les grandes équipes de développeurs indépendants.
Les producteurs de jeux indépendants ont connu un grand succès avec de nombreux genres différents, mais ces dernières années ont vu fleurir des titres populaires en matière de jeux de rôle (RPG), de jeux de tir à la première personne, de jeux de plateforme en 2D, de jeux en monde ouvert en 3D, de jeux de stratégie et de jeux de simulation.
Un jeu vidéo réussi doit combiner divers éléments pour connaître le succès. Les éléments suivants doivent être présents lors de la création d’un jeu indépendant : des mécanismes de jeu agréables, des boucles de progression satisfaisantes, des graphismes appropriés, une narration captivante et un jeu difficile mais pas impossible à maîtriser. Tous ces éléments doivent également s’emboîter de manière cohérente pour former une expérience de jeu satisfaisante.