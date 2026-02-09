Lorsque vous choisissez le logiciel à utiliser, réfléchissez aux outils qui vous aideront le mieux à modéliser les ressources, à créer des environnements, à animer des personnages et à créer des effets spéciaux, ainsi qu’au moteur de jeu que vous utiliserez pour créer des niveaux et un jeu immersifs.

Si vous travaillez en équipe, envisagez également d’investir dans un outil de gestion de la production (Site Web France). Cela vous aidera à suivre les étapes importantes du projet et à examiner les itérations de votre jeu. Comme vous le verrez ci-dessous, Autodesk propose également divers logiciels de développement de jeux indépendants pour vous aider à atteindre vos objectifs.