Conception générative pour la fabrication

Autodesk est un pionnier dans le domaine de la conception générative. Autodesk Fusion permet aux concepteurs et aux ingénieurs de définir leurs objectifs et leurs paramètres de conception. L'outil génère alors un certain nombre de variantes de conception qui répondent à ces critères. Le concepteur peut ensuite sélectionner la conception la plus appropriée en fonction de ses besoins précis.

Les outils de conception générative (site Web É.-U.) d'Autodesk sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'architecture et la fabrication. Ils permettent d'optimiser les conceptions de produits, d'accroître l'efficacité, de favoriser l'innovation et de réduire les coûts. Grâce aux outils de conception générative d'Autodesk, les fabricants et les concepteurs peuvent explorer un large éventail de choix de conception. Ces derniers peuvent ainsi prendre des décisions plus éclairées et obtenir de meilleurs résultats.