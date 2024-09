Fusion 360 est fréquemment utilisé pour la programmation CNC et est connu pour ses capacités de CAO/FAO (Site Web É.-U.) intégrées. Fusion 360 permet aux utilisateurs de concevoir des modèles 3D de pièces, puis de générer des trajectoires d'outil et du code G pour l'usinage CNC.

Avec Fusion 360, vous pouvez créer et modifier des modèles 3D, définir des opérations d'usinage et générer des trajectoires d'outil pour divers processus CNC, tels que le fraisage, le tournage et le routage. Le logiciel offre une gamme de fonctions de FAO, notamment les stratégies de trajectoire d'outil, les simulations, le post-traitement et la gestion de la bibliothèque de machines-outils.

La fonction FAO de Fusion 360 permet aux utilisateurs de définir des outils de coupe, de définir des paramètres d'usinage tels que les avances et les vitesses de broche, de sélectionner des stratégies de coupe et de simuler le processus d'usinage pour détecter et éviter les collisions (Site Web É.-U.) ou les erreurs. Une fois la configuration de FAO terminée, Fusion 360 génère le code G correspondant, qui peut être envoyé à la machine CNC pour exécution.