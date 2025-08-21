Les blocs de CAO sont des groupes nommés d'objets qui agissent comme un seul objet 2D ou 3D. Vous pouvez les utiliser pour créer du contenu répétitif, tel que des symboles de dessin, des composants communs et des détails standard. Les blocs vous permettent de gagner du temps, de maintenir la cohérence et de réduire la taille des fichiers, car vous pouvez réutiliser le contenu. Vous pouvez également partager du contenu de blocs de CAO avec des collègues et des pairs, ce qui permet des collaborations plus dynamiques.

En vous permettant d'enregistrer et de répéter collectivement des fonctionnalités de conception couramment utilisées en un seul objet, les blocs AutoCAD révolutionnent les grands projets et rationalisent les plus petits.

