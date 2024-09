Autodesk Info360 Plant permet d’effectuer des analyses et des contrôles avancés, de gérer et de limiter les risques opérationnels, de générer des rapports cohérents et efficaces, et de justifier les améliorations apportées aux installations, le tout dans un seul et même espace de travail. Autodesk Info360 Plant est une solution d’analyse opérationnelle infonuagique intégrée à la plateforme Info360. Elle a été spécialement conçue pour les usines de traitement de l’eau et des eaux usées afin de parfaire les analyses de données en temps réel et les flux de travail liés à la planification des performances, de la conformité et de l’amélioration.