L’analyse des bassins et des réservoirs comporte désormais des graphiques en chandeliers, qui offrent une représentation visuelle de l’évolution des données des capteurs au fil du temps et permettent d’identifier les tendances en matière de données sur les bassins et les réservoirs. Chaque bougie représente les valeurs d’ouverture et de clôture ainsi que les valeurs maximales et minimales de la période spécifiée, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées. (26 s)