Autodesk Info360 Insight est une application infonuagique d’analyse opérationnelle et de gestion des incidents qui unifie les données des services de l’eau et des eaux usées dans le nuage. Vous pouvez appliquer des outils d’analyse, de modélisation et d’alerte sophistiqués pour rendre les informations opérationnelles plus accessibles, plus fiables et plus exploitables. En tant que solution de flux de travail, Info360 Insight permet aux sociétés de services d’identifier rapidement les incidents dans leur système, d’essayer plusieurs scénarios de résolution et d’appliquer les actions recommandées pour résoudre rapidement les défaillances du système.