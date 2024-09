L'analyse des eaux usées d'afflux et d'infiltration peut vous aider à comprendre les performances du réseau d'eaux usées et à réduire l'afflux et les infiltrations. En utilisant les jeux d'outils analytiques sur les écrans SCADA et IoT, vous pouvez trouver les zones où les afflux et les infiltrations sont les plus élevés et vous concentrer sur les activités de maintenance, d'inspection et de planification des immobilisations en conséquence. (Vidéo : 49 s)