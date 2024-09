Autodesk Fusion Manage

Améliorez la qualité et la traçabilité des produits grâce à des processus automatisés de gestion des non-conformités, des autorisations de retour de marchandises (RMA), des actions correctives/préventives (CAPA), des analyses de mode et d’effet de défaillance (FMEA) et des rapports d’action qualité des fournisseurs (SCAR). La qualité et l’ingénierie ont un processus de changement en boucle fermée pour améliorer la conception des produits, identifier les problèmes des fournisseurs et apporter des corrections.