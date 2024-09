Autodesk fournit des instructions de téléchargement et d'installation pour les utilisateurs individuels et pour les administrateurs. Les utilisateurs doivent se connecter à leur compte Autodesk Account ou à leur site d'enseignement. Trouvez votre produit et cliquez sur Afficher les téléchargements. Sélectionnez la version, la plateforme et la langue, puis choisissez un mode de téléchargement. Pour en savoir plus, consultez l'assistance Autodesk.