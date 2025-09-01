Les prises de vues en direct génèrent des données de capture de mouvements (Site Web France) ainsi que des éléments de rendu (comme l’éclairage, les plaques propres, les masques alpha et la composition) et nécessitent plus de ressources pour être traitées. Étant donné que la capture de mouvements basée sur l’IA ne génère que les données de capture de mouvements et ne restitue pas (site Web É.-U.) votre prise de vue d’effets visuels (Site Web France), elle utilise moins de ressources de traitement. L’action en direct anime, éclaire et compose vos personnages d’image de synthèse (CG) dans une scène d’action réelle, tandis que la capture de mouvements basée sur l’IA ne génère que les données de capture de mouvement que produisent le corps et les mains.