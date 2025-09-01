Outils Autodesk Creator

Que vous réalisiez des courts métrages cinématographiques, que vous construisiez votre empire YouTube ou que vous imaginiez le prochain TikTok viral, Autodesk vous aide à raconter votre histoire à votre façon. FlowStudio est conçu pour les créateurs qui souhaitent obtenir des résultats professionnels sans la complexité et les coûts.

Interface d’Autodesk Flow Studio

Découvrez Autodesk Flow Studio

FlowStudio est votre nouveau partenaire créatif : un ensemble d’outils 3D basé en nuage qui transforme des séquences réelles en scènes d’images de synthèse (CG) époustouflantes et modifiables, optimisées par l’intelligence artificielle d’Autodesk. Pas de combinaisons, pas de capteurs, pas d’équipe imposante. Uniquement votre histoire qui prend vie grâce à une IA rapide, accessible et entièrement sous votre contrôle.

Des effets visuels alimentés par l’IA, conçus pour les créateurs

Gardez le contrôle de votre vision créatrice

Autodesk Flow Studio vous place dans le fauteuil du réalisateur. Son IA est entièrement orientable et modifiable, de sorte que vous n’êtes jamais coincé face à un résultat que vous n’avez pas choisi. Vous façonnez le résultat, à chaque étape du processus.

 

Créez plus rapidement, sans coûts indirects

Sans costumes. Sans capteurs. Sans matériel coûteux. FlowStudio est entièrement basé en nuage, ce qui vous permet de passer de l’idée à la réalisation en un temps record, que vous travailliez dans un studio ou dans votre chambre.

 

Conçu pour de vrais processus de travail, soutenu par la confiance

Exportez en toute transparence vers Maya, Blender, Unreal, etc. Autodesk Flow Studio s’intègre aux outils que vous utilisez déjà et s’appuie sur l’engagement d’Autodesk envers une IA éthique et une conception axée sur le créateur.

 

Créateur travaillant avec Autodesk Flow Studio

« La plupart du temps, en tant qu’artiste indépendant, vous voulez réaliser des projets vraiment ambitieux… Flow Studio sera un outil inestimable pour ce genre de personnes, car elles pourront poursuivre davantage d’idées ambitieuses ».

—Peter France, artiste d’effets visuels, Corridor Digital

Gratuit

Pour les créateurs curieux qui souhaitent explorer les effets visuels optimisés par l’IA et enrichir leurs histoires, gratuitement.

Version Lite

Pour les créateurs prêts à découvrir des fonctionnalités d’IA avancées et à créer des contenus visuellement attrayants avec une plus grande souplesse.

Version Standard

Destinée aux créateurs et aux petites équipes à la recherche d’un maquettage rapide pour prouver sa valeur rapidement et évoluer en toute confiance.

Version Pro

Pour les équipes professionnelles produisant à grande échelle, la version Pro permet d’accéder à toutes les fonctionnalités pour prendre en charge des projets complexes, prêts pour la mise en production.

Scène interplanétaire avec un astronaute regardant au loin
Image publiée avec l’aimable autorisation de Jordan Britz

Outils Autodesk Indie

Associez FlowStudio aux solutions Autodesk pour utilisateurs indépendants, telles que Maya Indie et 3ds Max Indie, pour obtenir un pipeline complet de qualité professionnelle à des prix abordables pour les utilisateurs indépendants.

  • Un accès abordable à de puissants outils de création
  • Animez des personnages réalistes, construisez des environnements détaillés et créez des effets crédibles
  • Conçu pour les pigistes, les artistes solos et les petits studios

Rejoignez une communauté grandissante de créateurs qui façonnent l’avenir de la communication narrative. Que vous soyez à la recherche d’inspiration, de rétroactions ou de votre prochain collaborateur créatif, nous avons un espace pour vous.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio est une plateforme innovante basée sur un navigateur qui tire parti de la technologie d'IA de pointe pour transformer la création d'effets visuels et fournir des données d'animation corporelle et faciale, d'éclairage et de suivi de caméra qui fonctionnent avec l'outil de création de contenu de votre choix.

Quelle est la différence entre la capture de mouvements en direct et la capture de mouvements par l’IA?

Les prises de vues en direct génèrent des données de capture de mouvements (Site Web France) ainsi que des éléments de rendu (comme l’éclairage, les plaques propres, les masques alpha et la composition) et nécessitent plus de ressources pour être traitées. Étant donné que la capture de mouvements basée sur l’IA ne génère que les données de capture de mouvements et ne restitue pas (site Web É.-U.) votre prise de vue d’effets visuels (Site Web France), elle utilise moins de ressources de traitement. L’action en direct anime, éclaire et compose vos personnages d’image de synthèse (CG) dans une scène d’action réelle, tandis que la capture de mouvements basée sur l’IA ne génère que les données de capture de mouvement que produisent le corps et les mains.

Avec quels outils Autodesk Flow Studio s’intègre-t-il?

Autodesk Flow Studio est intégré à Maya, Blender et Unreal Engine.

Comment fonctionne Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (anciennement Wonder Studio) vous permet de transformer des séquences de films d’animation en prises de vues réelles, en publicités, en musique et bien davantage.

  • Capture de mouvements alimentée par l’IA : remplacez les acteurs réels par des personnages 3D et capturez de manière fluide les mouvements du visage, du corps et des mains grâce à la technologie de capture des mouvements IA d’Autodesk Flow Studio. Obtenez l’ensemble des données de capture de mouvement (Site Web France) de votre projet en formats USD ou FBX, avec un reciblage avancé de l’ossature du personnage et des animations prêtes à être exportées.
  • Suivi de la caméra : bénéficiez d’une souplesse optimale pour un positionnement précis des personnages et un contrôle des mouvements avec l’outil Suivi de la caméra. Associez les mouvements d’une caméra virtuelle à des scènes réelles pour obtenir un alignement et des mouvements réalistes, et détectez les plans de votre scène à l’aide de Point Cloud.
  • Exportation d’éléments individuels : exportation des éléments de projet sélectionnés activée lors de la configuration du rendu. Qu’il s’agisse des fonctions Clean Plate (plaques propres), Camera Track (suivi de la caméra) et Alpha Masks (masques alpha), personnalisez et téléchargez les résultats souhaités pour voir exactement ce dont vous avez besoin pour la tâche créative à accomplir.

Comment utiliser Autodesk Flow Studio gratuitement?

Grâce à l’offre gratuite de FlowStudio, tout le monde, quel que soit son budget ou ses antécédents, peut se lancer dans un parcours créatif, tester des idées de projets et expérimenter des circuits d’animation sans devoir débourser les coûts initiaux. 

  • Téléchargez et animez de courts clips avec vos propres personnages d’images de synthèse (CG) 
  • Utilisez des outils automatisés de capture de mouvements, de suivi et de nettoyage optimisés par l’intelligence artificielle 
  • Faites l’expérience d’un processus de travail rationalisé conçu pour les débutants comme pour les professionnels chevronnés 
