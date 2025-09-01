Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Que vous réalisiez des courts métrages cinématographiques, que vous construisiez votre empire YouTube ou que vous imaginiez le prochain TikTok viral, Autodesk vous aide à raconter votre histoire à votre façon. FlowStudio est conçu pour les créateurs qui souhaitent obtenir des résultats professionnels sans la complexité et les coûts.
FlowStudio est votre nouveau partenaire créatif : un ensemble d’outils 3D basé en nuage qui transforme des séquences réelles en scènes d’images de synthèse (CG) époustouflantes et modifiables, optimisées par l’intelligence artificielle d’Autodesk. Pas de combinaisons, pas de capteurs, pas d’équipe imposante. Uniquement votre histoire qui prend vie grâce à une IA rapide, accessible et entièrement sous votre contrôle.
Autodesk Flow Studio vous place dans le fauteuil du réalisateur. Son IA est entièrement orientable et modifiable, de sorte que vous n’êtes jamais coincé face à un résultat que vous n’avez pas choisi. Vous façonnez le résultat, à chaque étape du processus.
Sans costumes. Sans capteurs. Sans matériel coûteux. FlowStudio est entièrement basé en nuage, ce qui vous permet de passer de l’idée à la réalisation en un temps record, que vous travailliez dans un studio ou dans votre chambre.
Exportez en toute transparence vers Maya, Blender, Unreal, etc. Autodesk Flow Studio s’intègre aux outils que vous utilisez déjà et s’appuie sur l’engagement d’Autodesk envers une IA éthique et une conception axée sur le créateur.
—Peter France, artiste d’effets visuels, Corridor Digital
Autodesk Flow Studio s’adapte à votre parcours créatif.
Pour les créateurs curieux qui souhaitent explorer les effets visuels optimisés par l’IA et enrichir leurs histoires, gratuitement.
Pour les créateurs prêts à découvrir des fonctionnalités d’IA avancées et à créer des contenus visuellement attrayants avec une plus grande souplesse.
Destinée aux créateurs et aux petites équipes à la recherche d’un maquettage rapide pour prouver sa valeur rapidement et évoluer en toute confiance.
Pour les équipes professionnelles produisant à grande échelle, la version Pro permet d’accéder à toutes les fonctionnalités pour prendre en charge des projets complexes, prêts pour la mise en production.
Associez FlowStudio aux solutions Autodesk pour utilisateurs indépendants, telles que Maya Indie et 3ds Max Indie, pour obtenir un pipeline complet de qualité professionnelle à des prix abordables pour les utilisateurs indépendants.
Rejoignez une communauté grandissante de créateurs qui façonnent l’avenir de la communication narrative. Que vous soyez à la recherche d’inspiration, de rétroactions ou de votre prochain collaborateur créatif, nous avons un espace pour vous.
Rejoignez la communauté officielle FlowStudio pour échanger avec d’autres créateurs, partager votre travail et obtenir des conseils en temps réel de la part de vos collègues.
Regardez le travail en coulisses, les didacticiels et les actualités sur les créateurs sur notre chaîne YouTube.
Lisez notre blogue pour obtenir des mises à jour de produits, des informations et des témoignages de la communauté Flow Studio.
Autodesk Flow Studio est une plateforme innovante basée sur un navigateur qui tire parti de la technologie d'IA de pointe pour transformer la création d'effets visuels et fournir des données d'animation corporelle et faciale, d'éclairage et de suivi de caméra qui fonctionnent avec l'outil de création de contenu de votre choix.
Les prises de vues en direct génèrent des données de capture de mouvements (Site Web France) ainsi que des éléments de rendu (comme l’éclairage, les plaques propres, les masques alpha et la composition) et nécessitent plus de ressources pour être traitées. Étant donné que la capture de mouvements basée sur l’IA ne génère que les données de capture de mouvements et ne restitue pas (site Web É.-U.) votre prise de vue d’effets visuels (Site Web France), elle utilise moins de ressources de traitement. L’action en direct anime, éclaire et compose vos personnages d’image de synthèse (CG) dans une scène d’action réelle, tandis que la capture de mouvements basée sur l’IA ne génère que les données de capture de mouvement que produisent le corps et les mains.
Autodesk Flow Studio (anciennement Wonder Studio) vous permet de transformer des séquences de films d’animation en prises de vues réelles, en publicités, en musique et bien davantage.
Grâce à l’offre gratuite de FlowStudio, tout le monde, quel que soit son budget ou ses antécédents, peut se lancer dans un parcours créatif, tester des idées de projets et expérimenter des circuits d’animation sans devoir débourser les coûts initiaux.