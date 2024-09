Il est facile d'acheter ou d'utiliser sans le savoir des logiciels non valides. Les vendeurs non autorisés peuvent vendre des logiciels non concédés sous licence à prix réduit, sur des sites de vente aux enchères ou les associer à du matériel informatique.





Assurez votre protection et celle des autres utilisateurs en restant informé et en signalant tout problème de non-conformité ou tout site Web que vous suspectez de vendre ou de distribuer des produits Autodesk non concédés sous licence.