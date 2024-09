Les logiciels non concédés sous licence n'ont pas été fabriqués par Autodesk, ou ont été altérés ou craqués par une partie non autorisée. L'installation et l'utilisation de logiciels non concédés sous licence ne sont pas autorisées et sont à l'origine de risques pour votre entreprise en raison des programmes malveillants, des virus, de l'hameçonnage et d'autres attaques logicielles.