Ligia Pires | MPD

Especialista Projetos BIM

Arquiteta e pós-graduada como Internacional Master BIM Manager na Zigurat Global Institute of Technology. Possui 12 anos de experiência em edificações, atuou no canteiro de obra e no departamento de projetos, assumindo em 2022 o departamento BIM. Participa ativamente do desenvolvimento de BIM na MPD desde 2013.