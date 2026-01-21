.
.
.
.
.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Fernanda Machado
Executiva de Indústria Sr. | Autodesk
Guilherme Borges
Executivo de Indústria | Autodesk
Kleber Potratz
Gerente de Engenharia | Vale
Ulysses Nascimento
Engenheiro Master Coordenador de Projeto | Vale
Eduarda Fernandes
Engenheira Plena Engenharia Digital | Vale
Pedro Batista
Gerente de Projeto | Arcadis