.

.

.

.

Watch Now

.

Palestrantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Joyce Delatorre

Fernanda Machado

Executiva de Indústria Sr. | Autodesk

fbio-augusto-boton

Fábio Augusto Boton

Especialista Engenharia Digital | Motiva

paulo-sampaio

Paulo Sampaio

Coodenador BIM | TPF Engenharia

letcia-weijh

Letícia Weijh

Controle de Qualidade BIM | TPF Engenharia

Erika Brum

Erika Brum

Coordenadora Técnica | TPF Engenharia

Joyce Delatorre

Joyce Delatorre

Executiva de Indústria Sr. | Autodesk