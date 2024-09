Joyce Delatorre | Autodesk

Executiva de Indústria AEC e Líder de Sustentabilidade

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela USP, Dupla Formação em Arquitetura e Engenharia Civil - FAU-EPUSP pela USP e mestrado em Engenharia Civil com ênfase em BIM pela Escola Politécnica da USP. Certificação Project Management Professional pelo PMI e membro do Comitê Técnico da ABNT/CEE-134 sobre BIM, BIM Fórum Brasil, integrante do Grupo Técnico BIM-AsBEA e co-autora nos Guias BIM da AsBEA.