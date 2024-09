Michele Tenedini

WIB South America Lead

Com sua notável trajetória na engenharia civil e construção, tem se destacado não apenas por sua expertise técnica, mas também por seu papel inspirador como Lead Coordinator do Women in BIM na América do Sul. Mais de 15 anos de experiência, incluindo uma especialização em BIM e um profundo compromisso com o design sustentável, ela lidera promovendo o avanço e a inclusão feminina na indústria AEC.