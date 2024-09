Gilberto Ferreira da Costa

Tecnico em Processamento | IPPUC

Técnico em edificações, faz parte do Laboratório BIM do Ippuc, com especialização em Logística, Engenharia de Produção, Geoprocessamento e Meio Ambiente. Pós-graduando em Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos em BIM – BIM Manager. Usuário de AutoCad Map, Civil 3D, ArcGis, Q.gis, Plataforma BIM, Infraworks, Navisworks, entre outros.