A cidade de Dekalb County queria um sistema mais refinado de resposta aos fluxos meteorológicos de umidade em seu modelo e também avaliar mais precisamente os dados de fluxo de entrada e infiltração derivado da chuva (RDII, Rain Derived Inflow and Infiltration). Em particular, eles enfrentaram desafios na avaliação de mudanças no lençol freático durante os meses mais úmidos do inverno.

"Com sorte, o lençol freático manterá a regularidade ao longo do ano", explica Linda Li, engenheira principal do Dekalb County Department of Watershed Management. "No entanto, a maioria dos medidores de vazão do lençol freático muda com as estações e as condições meteorológicas em Dekalb. O fluxo básico sobe quase o dobro no inverno em relação aos meses de clima seco."